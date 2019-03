La caixa negra del Boeing 737 d'Ethiopian Airlines apunta a un error d'un sensor com a causa de l'accident

La caixa negra del Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines accidentat el 10 de març suggereix que l'error d'un sensor va activar un sistema que va causar el sinistre, segons ha informat el diari nord-americà 'The New York Times'.

El sistema activat, conegut com a MCAS, hauria sigut el responsable d'haver impulsat cap avall la part davantera de l'avió durant el procés d'enlairament. 157 persones van perdre la vida en l'accident del vol, que havia d'unir la capital etíop, Addis Abeba, amb la de Kènia, Nairobi.

L'accident del vol d'Ethiopian Airlines va tenir lloc pocs mesos després del d'un altre aparell del model Boeing 737 Max, en aquest cas d'Indonesian Airlines, l'octubre passat. Això apunta a alguna mena de problema sistèmic en aquest model del fabricant nord-americà. De fet, les investigacions dels dos accidents s'han centrat, fins ara, en el sistema MCAS, que inclina cap avall el morro dels aparells en determinades circumstàncies.

Un minut després de l'enlairament, els pilots del vol d'Ethiopian Airlines haurien detectat problemes i haurien demanat una pista per tornar a l'aeroport. Segons el rotatiu 'The Wall Street Journal', a només 137 metres d'altura un dels dos pilots hauria cridat "aixeca'l, aixeca'l" a l'altre, en referència a una possible desviació de la trajectòria ascendent de l'avió.

Arran dels dos accidents, diversos reguladors aeris han suspès temporalment els vols amb els Boeing 737 Max fins que no en quedin clares les causes, com ara la Unió Europea, els Estats Units i la Xina.