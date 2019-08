British Airways cancel·la 16 vols aquest cap de setmana per la vaga al Prat

L'aerolínia britànica British Airways ha cancel·lat 16 vols que tenia previstos per a aquest cap de setmana. Totes les cancel·lacions són connexions entre l'aeroport de Heathrow, a Londres, i Barcelona. La companyia actua, així, preventivament davant la vaga convocada pel personal de terra d'Iberia que treballa a l'aeroport del Prat.

És el mateix nombre de vols que va cancel·lar en l'última mobilització protagonitzada pels treballadors d'Iberia, els dies 27 i 28 de juliol. Tot i això, aquesta vegada British Airways ha anunciat les cancel·lacions amb una mica més d'antelació: els vols anul·lats d'aquell diumenge s'havien comunicat el dia anterior, per exemple.

Així, la companyia aèria segueix els passos de Vueling, que va compartir ahir que cancel·lava 112 vols programats per a aquest cap de setmana. Les xifres, doncs, comencen a ser similars a les de fa un mes: ja van 128 trajectes cancel·lats, 54 dissabte i 74 diumenge.

Des d'Aena han compartit aquest divendres que hi havia previstos uns 1.000 vols per a dissabte, amb unes 190.000 places ofertes, i uns 1.075 per a diumenge, en aquest cas arribant als 200.000 seients. La recomanació que l'empresa gestora de l'aeroport de Barcelona fa als usuaris és que consultin a les seves aerolínies les possibles afectacions dels seus vols abans d'anar a l'aeroport.

Tot i els serveis mínims decretats per Foment (el 100% dels vols interiors que vagin a illes, el 53% dels vols internacionals i el 32% dels vols peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a tres hores), el personal de terra d'Iberia ofereix els seus serveis a una vintena de companyies, entre les quals hi ha, a part de Vueling i British Airways, Air Lingus, Level, American Airlines i Turkish Airlines.