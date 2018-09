Brussel·les investiga si BMW, Volkswagen i Daimler van pactar per poder emetre gasos contaminants

Gairebé tres anys més tard que esclatés l'escàndol sobre les emissions contaminants, la Comissió Europea no vol donar treva. Brussel·les ha anunciat aquest dimarts que obrirà una investigació formal a BMW, Daimler i Volkswagen (fabricant també d'Audi i Porsche) perquè sospita que les companyies van pactar una estratègia que evités la reducció d'emissions dels vehicles.

Segons denuncia l'executiu comunitari, les empreses van acordar que no competirien entre elles en el desenvolupament de sistemes per reduir les emissions contaminats de gasolina i dièsel. La comissària de Competència, Margrethe Vestager, ha lamentat el dany que aquests sistemes causen al medi ambient i també el malestar que generen entre els usuaris. "Si es demostrés aquest pacte, s'hauria negat als consumidors l'oportunitat de tenir cotxes menys contaminants tot i la tecnologia que tenien les empreses al seu abast", ha assegurat Vestager en un comunicat.

Brussel·les, que va començar les inspeccions l'octubre del 2017, va trobar indicis que les empreses s'havien reunit per discutir sobre el desenvolupament i l'aplicació de tecnologies per limitar les emissions contaminants. En concret, i segons la investigació de la institució, les tres marques van conjurar-se per evitar que un sistema de control d'emissions d'òxid de nitrogen detectés les emissions nocives dels vehicles dièsel i gasolina.

Ara, amb la investigació formalitzada, l'executiu vol comprovar si aquestes sospites són certes. Tot i així, deixa clar que de moment no hi ha indicis que aquestes companyies es coordinessin per introduir motors trucats als vehicles. La investigació tampoc significa que les empreses siguin culpables, només que l’executiu té informacions suficients que demostren conductes que podrien considerar-se il·legals.

Segons les normatives comunitàries, la cooperació i reunió entre empreses no és il·legal. El que investiga Brussel·les és si aquesta cooperació va tenir com a objectiu limitar que hi hagués sistemes que evitessin la reducció d'emissions, ja que Competència prohibeix expressament els càrtels i les pràctiques comercials restrictives, així com els acords que limiten o controlen els desenvolupaments tecnològics.