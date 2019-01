Brussel·les proposa un acord comercial de mínims per rebaixar les tensions amb els EUA

El 2019 no ha aconseguit deixar enrere la guerra comercial entre els Estats Units de Donald Trump i la Unió Europea. L'any va començar amb l'anunci de la Comissió Europea de convertir en permanents els aranzels del 25% sobre 26 productes derivats de l'acer. Després d'una de freda, doncs, una de calenta. Aquest divendres, la comissària de comerç, Cecilia Malmström, ha anunciat l'aprovació d'una proposta per eliminar els aranzels als béns industrials que ara ha de ser discutida pels països de la UE. Però ja d'entrada ha reconegut que és una proposta "limitada" perquè no pretén tornar a impulsar un gran acord comercial amb els Estats Units.

Els documents publicats per la Comissió Europea són dues propostes embrionàries que busquen ara el suport dels estats membres de la UE per començar a negociar. Amb l'arribada de Trump a la Casa Blanca es van truncar les negociacions pel gran i polèmic acord de lliure comerç entre la UE i la EUA, el TTIP. Trump ja va dir que la seva intenció era anar impulsant acords bilaterals i en aquesta línia vol anar ara la Comissió Europea, que cedeix a les demandes del president nord-americà, que va exigir excloure els productes agrícoles i que ha encetat una guerra comercial amb Europa incrementant un 25% i un 10% els aranzels a l'acer i l'alumini i amenaçant amb fer-ho sobre l'automòbil. I, en una mesura que afecta directament Espanya, Trump també ha imposat aranzels a la importació d'olives negres, una iniciativa que, segons la Comissió Europea, podria denunciar davant l'Organització Mundial de Comerç (OMC), segons una resposta de la Comissió Europea a una pregunta de diferents eurodiputats del Partit Popular. La resposta de la Comissió Europea, per ara, s'ha limitat a un increment dels impostos sobre certs productes que provenen dels EUA i també dels derivats de l'acer.

El futur d'aquesta iniciativa, però, no depèn només del que diguin els estats membres. L'actual equip de la Comissió Europea està de sortida, li queden pocs mesos i les iniciatives proposades tenen poc recorregut tret que els seus successors decideixin recuperar-les. De fet, immediatament després de l'anunci de la comissària Malsmtröm, els socialistes europeus han replicat amb un comunicat en què retreuen que "No hi ha base per a converses comercials amb els EUA mentre l'administració de Trump insisteixi en mantenir aranzels il·legals a l'acer i l'alumini". Són declaracions de Lange Berd, portaveu per a les negociacions comercials entre els EUA i la UE dels socialistes europeus, que critica que "la UE no pot acceptar ser forçada a asseure's a la taula de negociació i, a sobre, que se li dicti l'abast de les mesures".

La proposta de la Comissió és, doncs, negociar amb l'administració de Trump per eliminar els aranzels només en els béns industrials, que "ja tenen impostos força baixos", ha admès la comissària, que ha explicat que voregen el 4,2% per la banda europea i el 3,1% a la nord-americana. Tot i això, ha explicat que els volums de comerç són "molt significatius", concretament segons les seves pròpies xifres, van ser de 598.000 milions d'euros el 2017, dels quals 166.000 milions es corresponien a maquinària i béns d'equip. Per això, ha assegurat que l'impacte per als dos continents serà significatiu. Segons el comunicat de la Comissió Europea, eliminar els aranzels incrementaria les exportacions de béns europeus als Estats Units en un 10% i les exportacions nord-americanes al continent europeu creixerien un 13%.



Tot i això, l'acord suposaria reduir els ingressos per via d'aranzels amb què compta el pressupost comunitari en 2.200 milions d'euros si es prenen les dades del 2017, segons els càlculs de Brussel·les. Una pèrdua que l'executiu comunitari creu que es veuria contrarestada pels impactes positius indirectes de l'augment del comerç bilateral.

La Comissió Europea de Jean-Claude Juncker sempre s'ha mostrat partidària d'evitar l'escalada amb Washington. I, de fet, aquesta proposta té origen en una declaració conjunta feta el juliol de l'any passat entre el mateix Trump i Juncker, en què pactaven avançar cap a una relació comercial més propera, que buscava calmar la situació justament després que Trump amenacés amb gravar els cotxes europeus. La treva, però, ha sigut més que relativa. El 2019 començava amb l'anunci de la Comissió de perpetuar l'increment aranzelari als derivats de l'acer després que una investigació determinés que les importacions d'acer s'havien incrementat a la UE a causa de la guerra començada per la Casa Blanca. Ara, però, després de continuar les converses amb els representants nord-americans, i a quatre mesos de les eleccions comunitàries, la Comissió Europea estén la mà a Trump amb una proposta que compleix les seves exigències.