Brussel·les posa un ultimàtum perquè Iberpotash deixi de contaminar la conca del Llobregat

Iberpotash, l’empresa que gestiona les mines de potassa al Bages, segueix sota la lupa de la Unió Europea. Brussel·les ha enviat un últim avís a Espanya per la contaminació de la conca del riu Llobregat a causa de l’activitat de l’empresa, en mans de la química israeliana ICL. Les autoritats espanyoles tenen dos mesos per contestar quines mesures prendran per fer complir a la companyia les directives mediambientals. Si la resposta no és satisfactòria, l’executiu comunitari portarà l’Estat davant la justícia europea.

“La Comissió considera que les autoritats regionals han de vetllar perquè les instal·lacions de residus d’indústries extractives apliquin les mesures necessàries per millorar la qualitat de l’aigua en la conca del riu Llobregat”, argumenta l’executiu en un comunitat. La institució recorda que “la situació actual segueix causant greus problemes mediambientals com a conseqüència de l’extracció de la potassa” a les localitats de Súria i Sallent, ambdues properes als rius Cardener i Llobregat. A ulls de la institució, s’estan vulnerant dues directives: la de tractament d’aigües i la de tractament de residus d’indústries extractives.

El procediment es va iniciar fa gairebé tres anys, quan Brussel·les va començar a investigar els possibles efectes adversos per a la salut pública dels residus salins de les mines, fruit de l’extracció de la potassa. La Comissió ja ha enviat diverses cartes en què recorda que el Pla Hidrològic de la Conca de Catalunya (PHC) reconeix que la salmorra procedent dels runams salinitza l’aigua, un dels principals motius que “impedeixen aconseguir els objectius de qualitat de l’aigua a la conca del Llobregat”. Brussel·les lamenta que el volum de salmorra afecti els aqüífers utilitzats per l’abastiment d’aigua potable, que arriben a una bona part de Catalunya, inclosa la ciutat de Barcelona.

Aquest no és l’únic procediment obert per la Comissió Europea contra la companyia. El 2016 Brussel·les va obrir una investigació en profunditat perquè sospita que va rebre un avantatge financer per cobrir les despeses que generen els residus de l’activitat minera, així com una ajuda d’estat il·legal per a la construcció d’un abocador de residus, pagat íntegrament pel ministeri espanyol de Medi Ambient. La investigació segueix oberta i la Comissió encara no s’ha pronunciat sobre el cas.

La notícia es coneix el mateix dia que el govern municipal de Sallent ha donat llum a verda a Ibertpotash per a la construcció d’una planta de purificació a partir del març. Aquesta és una de les iniciatives que l’empresa va adoptar l’any passat per reduir l’aportació de residu salí a la muntanya del Cogulló i aconseguir així la pròrroga que se li va concedir per continuar abocant runam mentre no es pugui traslladar la producció de sal de Sallent a Súria.