La Caixa tindrà un 30% del nou CaixaBank i l'Estat un 16%

La Fundació Bancària La Caixa tindrà al voltant del 30% del nou banc sorgit de la fusió entre CaixaBank i Bankia, mentre que l'Estat, a través del FROB, en tindrà aproximadament el 16,1%, segons es desprèn del projecte de fusió, aprovat ahir pels consells d'administració i publicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Segons el projecte de fusió, l'equació de canvi de la fusió serà de 0,6845 accions de CaixaBank per cada acció de Bankia. Això significa que els actuals accionistes de CaixaBank tindran aproximadament el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia el 25,8%. L'equació de canvi inclou, doncs, una prima del 20% en la valoració de Bankia el dia 3 de setembre, quan es va anunciar la fusió, i del 28% sobre la cotització de Bankia dels últims tres mesos.

Amb aquest canvi, la Fundació Bancària La Caixa, que actualment té a través de Criteria un 40% de CaixaBank, passarà a tenir un 30% del nou banc, mentre que l'Estat, que a través del FROB té un 60% de Bankia, passarà a tenir el 16% del nou banc.

Les entitats expliquen que amb la fusió s'aconseguiran unes sinergies o estalvis de 770 milions d'euros i s'elevarà el benefici per acció un 28% respecte a les estimacions que feia el mercat per a l'any 2022.

El calendari previst per les dues entitats estima que a l'octubre els consells d'administració aprovaran el projecte de fusió i convocaran les respectives juntes d'accionistes per al novembre. Un cop aprovada la fusió per les dues juntes, s'espera rebre l'autorització de les autoritats regulatòries i tancar definitivament la fusió el primer trimestre del 2021.

Consell d'administració

La nova entitat tindrà com a president executiu José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, i com a conseller delegat Gonzalo Gortázar, que ocupa el mateix càrrec a CaixaBank. Així, el president, procedent de l'entitat absorbida, serà executiu i tindrà les responsabilitats sobre la secretaria de consell, la comunicació externa, relacions institucionals i auditoria interna.

El primer executiu de l'entitat serà Gonzalo Gortázar, que tindrà la responsabilitat de la resta d'àrees i presidirà el comitè de direcció.

El consell d'administració del nou banc tindrà 15 membres. Dos consellers (Goirigolzarri i Gortázar) seran executius. Dos membres els proposarà CriteriaCaixa, un l'Estat, a través de BFA (la matriu de l'actual Bankia), sis seran independents a proposta de Criteria Caixa i tres independents a proposta de Bankia, i hi haurà un conseller extern. Així, gairebé dos terços dels membres seran independents. El 33% del consell seran dones.

En el moment de la fusió, la nova entitat sumarà 51.536 empleats, dels quals CaixaBank n'aporta 35.589 i Bankia 15.947.

Pel que fa als empleats, l'entitat fusionada en sumarà 51.536, dels quals CaixaBank n'aporta 35.589 i Bankia un total de 15.947, mentre que la xarxa d'oficines arribarà als 6.727, dels quals 4.460 els aporta CaixaBank i 2.267 Bankia.

El banc espanyol més gran

L'entitat resultant de la fusió serà el banc espanyol més gran per volum d'actius, amb un total de 664.000 milions, amb quotes de mercat que oscil·len al voltant del 25%. Així, el nou banc tindrà el 24% dels dipòsits, el 25% dels crèdits, el 29% de l'estalvi a llarg termini, el 23% del crèdit al consum, el 24% del crèdit a empreses, el 28% del finançament hipotecari, uns 20 milions de clients i uns 10 milions de clients digitals.

L'objectiu de solvència del projecte de fusió és d'una ràio CET1 –capital de màxima qualitat– d'entre l'11% i el 11,5%, i un coixí de capital d'entre 250 i 300 punts bàsics per sobre dels requeriments dels reguladors.