CaixaBank i Sabadell porten a Esade els negocis del futur

El moviment es va produir durant la primavera passada amb absoluta discreció. CaixaBank i el Banc Sabadell van situar a Creapolis -el parc d’emprenedoria de l’escola de negocis Esade- algunes de les seves principals apostes per adaptar el seu model de negoci a la tecnologia i a les noves oportunitats que ofereix l’entorn digital.

Segons ha pogut saber l’ARA, Creapolis, a Sant Cugat del Vallès, acull des de fa uns mesos la societat Knowledge Discovery and Predictions (KDP), una empresa participada per CaixaBank i Grupo AIA, que es dedica a investigar les aplicacions financeres que pot tenir l’estudi del big data. A més, el mateix espai d’Esade serveix de seu a Innocells, el venture builder a través del qual el Banc Sabadell inverteix i llança negocis digitals.

Aquesta coincidència de les dues grans entitats financeres catalanes reflecteix el bon moment que viu Creapolis després de la crisi que va patir fa uns anys. Actualment aquest espai d’emprenedoria acull una setantena d’empreses i té ocupat un 94% dels seus espais. El seu director general, Oriol Alcoba, va explicar a l’ARA que per al campus suposa “un gran èxit” tenir les dues iniciatives, ja que es tracta d’empreses convencionals que estan explorant “nous camins” que trenquen amb el seu negoci tradicional.

KDP és una iniciativa en què CaixaBank no té participació majoritària i que vol provar d’innovar en el terreny del big data elaborant nous models analítics per extreure coneixements a partir de grans volums de dades. L’empresa aspira a poder prevenir casos de blanqueig de capitals o bé per mesurar la solvència i potencial risc dels clients.

InnoCells, al seu torn, és el hub de nous negocis del Sabadell per trobar “noves oportunitats de negoci”. Aquest projecte crea nous negocis digitals, impulsa start-ups i col·labora amb grans empreses. Recentment va fer la seva primera inversió coliderant una ronda d’1,6 milions d’euros en la plataforma de serveis financers britànica Bud.

Més que una incubadora

En paraules d’Alcoba, Creapolis és “una frontissa entre el coneixement, el teixit empresarial, la ciència i la tecnologia”. Malgrat que el parc ofereix espais a les empreses, la seva oferta va molt més enllà de la qüestió immobiliària i inclou la transferència de coneixement: “Hi ha el networking amb les empreses que són aquí, el coneixement d’Esade en gestió de negocis i la possibilitat de fer partíceps dels reptes empresarials els alumnes de l’MBA”, explica el director de Creapolis. A diferència d’una incubadora tradicional, Creapolis no es queda amb participació de les empreses ni els cobra cap tarifa.