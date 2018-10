CaixaBank no preveu pagar cap quantitat per l'impost sobre les hipoteques ja signades

CaixaBank s'enroca davant la polèmica desencadenada pel pagament dels impostos associats de la hipoteca després que el Tribunal Suprem congelés un canvi de doctrina que dictava que eren els bancs qui l'havien de pagar.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha explicat aquest divendres a València, durant la presentació dels resultats, que no preveuen destinar cap xifra a assumir la liquidació d'aquest impost que en els últims quatre anys hagin fet els clients que han signat hipoteques amb el banc.

"Respectem les decisions de la Justícia i esperarem al 5 de novembre", ha dit Gortázar, en referència al ple del Suprem en què s'ha de decidir definitivament la qüestió. "Però parlem d'una norma que ha estat en vigor durant 23 anys i l'hem estat aplicant", ha afegit. "Si no és vàlida, deixa de ser-ho, però pensem que per haver complert una norma és difícil entendre que hi hagi una penalització", ha afegit Gortázar.

Després de recordar que l'entitat "ha aportat molt a la societat" en els seus 115 anys d'història, Gortázar ha afirmat que les entitats no han de patir cap impacte econòmic: "No hi ha una mala pràctica, s'ha complert una norma durant 23 anys i no es podia fer una altra cosa". Per aquesta raó, el conseller delegat del banc català amb seu a València ha afirmat que no preveuen aprovisionar cap quantitat per fer front a futures reclamacions pel pagament d'impostos de la hipoteca.

El directiu madrileny ha volgut insistir en l'origen de CaixaBank com a caixa d'estalvis. "El nostre banc és especial, diferent, per la seva història", ha dit. "Una part substancial dels nostes beneficis reverteix en obra social a tota Espanya; durant la crisi hem reestructurat el crèdit de més de 360.000 famílies, hem fet més de 18.000 dacions en pagament... Hem d'aixecar la bandera i dir 'estem fent coses bones'", ha insistit.