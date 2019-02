CaixaBank augmenta els beneficis un 18% el 2018, fins als 1.985 milions

CaixaBank va augmentar un 17,8% els beneficis en l'exercici 2018 en relació amb l'any anterior, fins a arribar als 1.985 milions d'euros, ha informat avui l'entitat bancària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'increment dels guanys durant l'any passat es deu, segons el banc, a la millora dels ingressos del negoci bancari, a l'augment de l'aportació al grup de la filial portuguesa BPI i a la reducció d'actius "problemàtics".

El banc presidit per Jordi Gual, que aquest divendres presentarà oficialment els resultats a València, va augmentar un 6,6% el marge brut en comparació amb el 2017: es va situar en 8.767 milions d'euros. Així mateix, el grup financer va augmentar un 3,4% tant els ingressos per interessos –que van ser de 4.907 milions– com les comissions netes –que es van situar en 2.583 milions.

El banc portuguès BPI, del qual CaixaBank va acabar el 2018 controlant-ne el 100% de les accions, va incrementar de 104 milions a 262 milions d'euros l'aportació al grup. A més, les despeses recurrents d'administració i amortització van créixer un 3,6%, un ritme inferior als ingressos 'core' (per l'activitat ordinària) de la companyia.

A més, CaixaBank va reduir en 3.110 milions el total d'actius anomenats "problemàtics", és a dir, els que presentaven més problemes a la liquiditat de l'empresa. En aquest sentit, la ràtio de morositat, que mesura el risc d'impagaments a la companyia, va caure un 6%, fins al 4,7%. Una de les operacions en aquest àmbit va ser desprendre's dels actius immobiliaris i del 100% de la filial Servihabitat, que va passar a mans d'una nova societat controlada en un 20% per la mateixa CaixaBank i en un 80% pel fons d'inversió Lone Star.

En el capítol de les vendes, l'entitat es va desprendre del 9,36% de participació que tenia de l'energètica Repsol.