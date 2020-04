Calviño: "No podem fer que l'Estat reemplaci l'economia i dir que no es pagaran impostos"

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, creu que el govern espanyol no pot ajornar o suspendre el pagament d'impostos ni assegurar un sou als treballadors perquè suposaria que l'Estat es fes càrrec del conjunt de l'economia, cosa que no és possible, segons el seu parer.

"No podem fer que l'Estat reemplaci l'economia", ha assegurat en una entrevista a l'emissora Onda Cero quan se li ha preguntat per la possibilitat que es fes càrrec del sou dels treballadors de serveis no essencials que no van a la feina. "No quadra de cap de les maneres i si, a sobre, diem que no pagarem impostos és encara més incomprensible", ha assegurat en referència a les peticions d'algunes entitats, com per exemple les patronals catalanes Foment del Treball i Pimec, que han reclamat que s'ajorni o es cancel·li el pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social.

Calviño ha insistit que, per fer front a les mesures sanitàries, laborals i socials posades en marxa pel govern espanyol, "calen ingressos" perquè les despeses "no desapareixen".

Segons la ministra, el govern està intentant trobar recursos addicionals per pagar les mesures. "No parem de buscar finançament", ha dit. Entre aquestes fonts noves hi ha la petició a la Comissió Europea d'utilitzar 11.000 milions d'euros de fons europeus.

Malgrat la recerca de fons, Calviño ha assegurat que el govern no té "cap problema de finançament" i ha recordat que la setmana passada es va produir una nova subhasta de deute públic que "va sortir de meravella". No obstant això, la ministra no ha parlat de la possibilitat d'emetre més deute per fer front a les mesures extraordinàries per combatre la crisi del covid-19.

La setmana passada, la Comissió va donar llum verda als estats de la UE per saltar-se els objectius de dèficit per poder dur a terme les mesures fiscals necessàries per mitigar la caiguda de l'activitat econòmica. Així mateix, el BCE va aixecar els límits als seus programes de compra massiva de deute públic per evitar que els governs hagin de pagar uns interessos massa elevats i garantir-ne la solvència.

La ministra sí que ha defensat la creació dels coronabons, tot i la falta d'acord entre els països de la zona euro. "No hi renuncio, continuem dient que hi ha d'haver un sistema de mutualització del deute", ha dit. Calviño considera que, com que es tracta d'una epidèmia que afecta tot Europa, cal que tots els països de la UE creïn mecanismes per fer front a la crisi, incloent-hi també garanties del Banc Europeu d'Inversions per a totes les empreses i "un mecanisme de reassegurança d'atur" comunitari.

"Atenció especial" als autònoms

Calviño també ha defensat les mesures econòmiques aprovades aquests últims dies en referència als treballadors autònoms. "Hi ha una atenció molt especial als autònoms, es veu en tots els paquets de mesures", ha afirmat: "Crec que hem fet tot el que era possible".

La vicepresidenta ha dit que els ciutadans "han d'estar tranquils" i ha negat que el govern hagi actuat tard en resposta a l'epidèmia. "Hem tingut una activitat econòmica bastant normal al febrer i ha anat bastant bé fins i tot fins a mitjans de març", ha subratllat. "El govern està actuant amb la màxima celeritat" i seguint els criteris dels "experts", ha afegit.