Calviño carrega contra el seu propi govern: "És absurd i contraproduent obrir el debat de la reforma laboral"

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha carregat aquest dijous amb força contra la possibilitat que el seu propi govern introdueixi ara canvis en la reforma laboral aprovada pel Partit Popular el 2012. "En el context actual seria absurd i contraproduent obrir un debat com aquest", ha dit Calviño durant la seva participació en la trobada anual del Cercle d'Economia, que aquesta vegada s'ha fet en un format reduït i per videoconferència. La ministra ha afegit, a més, que a ells els paguen "per solucionar problemes, no per crear-ne".

Calviño ha sigut una de les primeres a participar en la trobada i amb la seva intervenció s'ha evidenciat com un dels elements que explica en bona part la marxa enrere que va fer el PSOE. Dimecres a la nit els socialistes van sorprendre tothom quan van arribar a un acord amb Bildu per derogar per complet la reforma laboral. L'acord anava més enllà i fixava que la derogació es faria a curt termini. Concretament, "abans que s'acabin les mesures extraordinàries" del govern espanyol per combatre el covid-19.

Miguel Trias, soci del bufet Cuatrecasas, ha preguntat a Calviño per aquesta qüestió i, de fet, el president del Cercle, Javier Faus, s'ha fet seva la pregunta. "Ens ha preocupat enormement el que vam llegir ahir, no podem compartir aquesta reforma integral", ha dit Faus.

La ministra ha replicat que cal mirar el context en què ens trobem, amb el nombre d'aturats pujant un 18% en tan sols dos mesos (març i abril), i això sense incloure els més de tres milions de treballadors afectats per expedients de regulació temporals (ERTO). En aquesta situació, ha afegit, seria il·lògic emprendre una mesura com aquesta. A més, ha apuntat, "qualsevol modificació es farà dialogadament amb els agents socials". Esmenava, doncs, la posició del vicepresident segon del govern i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que aquest matí havia confirmat que l'acord entre PSOE, Unides Podem i EH Bildu al Congrés suposava la derogació completa de la reforma laboral del PP.

La resposta de Calviño ha generat al Cercle d'Economia un entusiasme perceptible tot i la distància que imposa el confinament. "T'agraïm molt la teva postura", li ha dit Faus després de sentir-la.

Precisament, el fet que ahir se sabés la intenció de tombar la reforma laboral ha fet que avui la patronal espanyola, la CEOE, hagi trencat relacions amb el govern central. Ahir a mitjanit el PSOE va rectificar i va dir que finalment només es suprimiran algunes parts de la reforma laboral. En concret, els punts molt específics que ja es recollien a l'acord de govern entre PSOE i Podem. Segons han publicat diversos mitjans, entre l'anunci inicial i aquesta rectificació va intervenir-hi amb força Nadia Calviño, que va exigir una marxa enrere. Finalment, Pedro Sánchez va acceptar aquesta petició de la seva ministra d'Economia, que és la cara més propera a l'ortodòxia i a les institucions europees que hi ha al seu govern.