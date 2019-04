Calviño diu que les dades de l'atur demostren que la pujada del salari mínim no ha tingut incidència

La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dimecres que les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de març confirmen que la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i les mesures econòmiques del Govern aprovades al desembre tenen un impacte "neutre" en la creació d'ocupació i un impacte "positiu" en la renda disponible de les famílies i el dinamisme de la demanda interna.

Durant la seva intervenció en l'obertura del 5è Fòrum El Confidencial-Pimco, la ministra ha destacat que la "capacitat de resistència" de l'economia espanyola s'està traslladant al mercat de treball, amb una taxa de creixement d'ocupació del 3% i una reducció de l'atur d'entre el 5% i el 6%.

Calviño ha celebrat que les xifres d'atur del març publicades ahir pel ministeri de Treball mantenen aquesta taxa de variació "positiva", i es va superar la barrera dels 19 milions d'afiliats a la Seguretat Social, i "el millor març dels últims onze anys ". En aquest sentit, ha celebrat aquestes dades del mercat de treball especialment davant un context d'augment de la població activa, un factor "extraordinàriament positiu" però a tenir en compte, ja que suposa que al haver-hi més persones que volen accedir al món laboral s'alenteix la reducció de la desocupació.

A més, ha afirmat que les dades "confirmen" l'estimació de l'executiu que les mesures de política econòmica adoptades al desembre, inclosa la pujada del SMI, tindrien un impacte "neutre" sobre la creació d'ocupació i, no obstant això, "positiu" sobre la renda disponible i el dinamisme de la demanda interna.

Calviño ha destacat que Espanya està mostrant una "notable fortalesa i dinamisme", cosa que permet "capejar millor que altres" la situació menys positiva de l'entorn internacional. Ha destacat que Espanya va tancar el 2018 amb un creixement econòmic del 2,6%, per sobre de les principals economies de la zona euro, i per aquest any el govern manté la previsió "prudent" d'una pujada del 2,2%, a la banda baixa de les previsions econòmiques dels organismes que la situen entre el 2,1% i el 2,4%.

Segons Calviño, el creixement s'està sustentant en la demanda interna, que seguirà sent "el motor fonamental d'impuls" de l'economia aquest any, mentre que la demanda externa s'ha alentit de manera "congruent" amb el menor dinamisme del comerç internacional, si bé "està resistint raonablement".

Deute i dèficit

No obstant això, des d'una posició "optimista" ha incidit en la importància de prendre mesures davant els desequilibris actuals, com l'alt pes del deute públic sobre el PIB, que necessita una política "decidida" de consolidació fiscal.

Una cosa semblant passa amb el dèficit públic, que tot i que presenta una tendència "positiva" a l'haver tancat el 2018 en el 2,6% del PIB, aquest any l'executiu espera reduir-lo només al 2%, davant l'objectiu de l'1,3%. La ministra ha assegurat que si s'haguessin aprovat els pressupostos de l'Estat la millora d'aquests dos indicadors seria més important.