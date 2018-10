Caprabo obrirà una plataforma logística al port per enfortir la venda de productes frescos i l''e-commerce'

El 2017 Caprabo va aconseguir deixar enrere les pèrdues i ara la cadena de supermercats vol complir 60 anys l'any vinent amb un salt endavant en els resultats. És per això que la companyia ha anunciat aquest divendres que obrirà una nova plataforma logística de 24.000 metres quadrats a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona per impulsar la distribució de productes frescos i la venda online. Les noves instal·lacions suposaran una inversió de 20 milions d'euros que assumirà Cilsa, la gestora público-privada que explota el negoci logístic del port, mentre que Caprabo pagarà un lloguer per allotjar-s'hi.

El magatzem es començarà a construir aquest 2018, però no funcionarà a ple rendiment fins al 2020. "La transformació logística i la de les botigues seran els nostres pilars fonamentals", ha apuntat el director general de Caprabo, Martin Gandiaga. Segons ha assegurat el directiu, aquesta aposta és la "fita més rellevant de l'última dècada" per a l'empresa. No obstant, Gandiaga no ha detallat quin serà l'impacte de la nova plataforma en els beneficis i la facturació de la cadena, que va tancar l'any passat amb uns guanys d'11 milions d'euros i unes vendes de 1.052 milions, un 4,9% menys que el 2016.

A més, la nova plataforma es convertirà en la seu central de Caprabo i allotjarà les seves oficines, que fins ara eren a l'Hospitalet de Llobregat, juntament amb la logística del seu 'e-commerce' i els productes frescos com ara el peix i la carn. A partir d'ara, però, tot aquest volum de mercaderies passarà per la ZAL. "Serà un punt d'inflexió", ha afirmat el director general. De totes maneres, la cadena mantindrà el centre logístic que té a Abrera (Baix Llobregat), on concentrarà l'alimentació seca i l'oferta de gran consum.

El centre logístic del Port de Barcelona també permetrà al grup basc Eroski –propietari de Caprabo des del 2007– reordenar el trànsit de mercaderies cap a les illes Balears. Així doncs, des del magatzem de la ZAL gestionarà 1.200 camions i tràilers a l'any per abastir els supermercats de les illes. "Hem de canviar els cicles de servei i unificar sistemes per poder millorar la frescor dels productes i reduir els estocs", ha insistit Asier Bustinza, director de logística de Caprabo i de plataformes del grup Eroski.

Transformació de les botigues

L'obertura d'aquest magatzem a la ZAL segueix la tendència del sector de la distribució, que ha optat per plataformes logístiques més pròximes a les grans ciutats per afrontar el repte de la venda online. Segons ha assegurat Gandiaga, el portal Capraboacasa és la plataforma d''e-commerce' líder a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb una quota de mercat de prop del 20%. Actualment les comandes per internet, però, tan sols suposen entre un 3% i un 4% de la facturació total de la companyia.

De fet, el projecte forma part del pla integral de competitivitat de Caprabo, que, com estan fent els seus competidors, també està adaptant les seves botigues a les noves demandes dels consumidors. L'empresa disposa d'una xarxa de 330 supermercats –el 95% del seu negoci es concentra a Catalunya–, tot i que els últims anys ha optat per créixer a través del model de franquícies i ha limitat les obertures de botigues pròpies.