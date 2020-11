Catalunya suma 6.358 aturats més en un octubre de noves restriccions per la pandèmia

L'octubre, un mes marcat per la segona onada de la pandèmia i les noves restriccions per contenir-la, va tancar amb 6.358 aturats més registrats a Catalunya, segons les dades publicades aquest dimecres pel ministeri de Treball. Així doncs, el total de desocupats inscrits a les llistes del SOC se situa en 484.559 persones.

De fet, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on més es va notar aquest repunt de l'atur a l'octubre, per darrere d'Andalusia (9.506 nous aturats) i les Canàries (8.207). Només tres territoris van acabar el mes amb una caiguda de l'atur: el País Basc, el País Valencià i Múrcia.

Al conjunt de l'Estat, la tendència també va ser d'increment del nombre de desocupats, amb 49.558 persones. Tot i així, el ministeri que lidera Yolanda Díaz ha destacat que es tracta del segon augment més baix en aquest mes dels últims 13 anys.

Al setembre la davallada del turisme va deslluir una lleu millora del mercat laboral, després que l'atur caigués per primer cop des del 2008 en aquest últim mes de temporada estival. Tot i així, aleshores la davallada encara era lleu i la creació d'ocupació es va centrar sobretot en sectors com l'educació o l'agricultura, en què el setembre marca l'inici del curs i la collita de productes com el raïm.