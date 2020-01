Catalunya rebaixa en 45.000 persones el nombre d'aturats i la taxa ja frega el 10%

En l'últim any s'han generat a Catalunya 87.000 llocs de treball nous. La xifra indica que hi ha un 2,6% més de persones ocupades a l'acabar l'any en comparació amb les que hi havia en el mateix moment del 2018. Catalunya és, de fet, la segona comunitat que més incrementa aquesta xifra, per darrere de Madrid (que ha creat 138.900 llocs de treball nous) i per davant d'Andalusia (45.800 més). A més, el Principat afegeix a aquest bon indicador 45.000 aturats menys, amb la qual cosa es converteix en la comunitat que més redueix l'atur.

Tot això es tradueix, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'INE ha fet pública aquest dimarts, en una taxa d'activitat del 61,6% i una taxa d'atur del 10,4% a Catalunya. Des del tercer trimestre del 2008 no es registrava una taxa d'atur tan baixa: en aquell moment els aturats eren 343.000 i la taxa arribava al 8,2%. Pel que fa a la taxa d'activitat, que calcula el percentatge de gent que treballa o vol fer-ho sobre el total de la població que té edat per treballar, és superior a la que es va identificar els primers tres mesos del 2019 i està alineada amb el que es registra des del 2016.

En termes globals, a l'acabar el 2019 hi havia gairebé 3 milions i mig de persones treballant activament a Catalunya (xifra molt pròxima a la del tancament del 2008) i prop de 406.000 aturats, el millor indicador, també, des de mitjans del 2008, amb el tercer trimestre del 2018 com a única excepció. A més, malgrat que l'augment de l'ocupació i la reducció de l'atur no estan als nivells del 2016 o el 2017, milloren les evolucions de l'any passat.

Al conjunt de l'Estat la radiografia també evidencia més ocupació i menys atur, però no es dona la relativa recuperació del bon ritme que es dona a Catalunya. A Espanya, en els últims tres mesos de l'any el mercat laboral va guanyar 92.600 persones; 402.300 més, si es tenen en compte les xifres de tot el 2019. Els gairebé 19.700.000 ocupats que hi ha al país suposen la xifra més elevada de gent amb feina des del 2009, però se segueixen sense assolir els 20 milions d'abans de la crisi. De fet, tot i ser el sisè increment consecutiu, ha sigut el més petit des del 2013. El mateix passa amb el nombre de persones aturades, que va caure en 112.400 persones el 2019 (un 3,4% menys que el 2018), el descens més discret dels últims cinc anys. En comparació amb el 2018, l'atur va baixar quatre vegades menys.

L'atur juvenil no baixa del 30%

Ana de la Cueva, secretària d'Estat d'economia, ha manifestat aquest dimarts en nom del govern central que veu positives les dades del tancament de l'any. Les xifres del quart trimestre del 2019, ha insistit, "no són en absolut negatives". L'actitud és molt similar a la que Nadia Calviño va mostrar ahir quan va indicar que molt probablement el 2019 hagi acabat amb l'economia creixent un 2%: "En el quart trimestre hi ha hagut una moderada acceleració del creixement", assenyalava ahir la ministra d'Economia. "Hi ha una certa estabilització de l'alentiment", afegia.

Els sindicats, en canvi, han assenyalat que les xifres que ha fet públiques l'INE confirmen una precarietat "alarmant" de l'ocupació i l'atur. Segons la UGT, les dades corroboren l'alta temporalitat de l'ocupació i les elevades xifres d'atur de molt llarga durada. L'EPA mostra, en aquest sentit, que el nombre d'aturats de llarga durada va caure un 8% respecte a l'any anterior. Per a la Unió Sindical Obrera (USO), les xifres ofereixen un quadre de desocupació estructural " descoratjador" que no es correspon amb unes previsions, diuen, "interessadament positives".

De fet, per exemple, la taxa d'atur juvenil cau tres punts respecte a la de l'exercici anterior, el que es tradueix en 40.300 persones desocupades menys, però la xifra encara no baixa del 30%. És a dir, que un de cada tres joves menors de 25 anys està aturat.