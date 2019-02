Cellnex perd 15 milions el 2018 pels expedients d'ocupació en filials espanyoles

La multinacional de telecomunicacions Cellnex Telecom va tancar el 2018 amb unes pèrdues de 15 milions d'euros, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres. La companyia ha justificat els números vermells per la provisió de 55 milions d'euros comptabilitzada el primer trimestre de l'any passat amb l'objectiu de fer front als expedients de regulació d'ocupació (ERO) de dues filials espanyoles, Retevisión i Tradia Telecom. "Aquesta provisió no té un impacte recurrent en el resultat de l'exercici", ha recordat l'empresa en un comunicat.

El mes de març passat, la multinacional italiana Atlantia –controlada per la família Benetton– es va convertir en la principal accionista de Cellnex quan va obtenir el control de quasi el 30% de les accions de l'empresa, que va comprar per 1.500 milions d'euros.

Pel que fa al volum de negoci, Cellnex va ingressar el 2018 un 14% més que l'any anterior, fins a arribar als 901 milions d'euros. Així mateix, els beneficis abans d'impostos, interessos i amortitzacions (ebitda) van ser de 591 milions d'euros, un 18% superiors als de l'exercici anterior. L'empresa xifra en 31 milions el benefici net comparable sense els costos laborals derivats de les dues filials.

Per divisions, el 65% dels ingressos van provenir de serveis d'infraestructura per a operadors de telecomunicacions mòbils, amb 586 milions (un 24% més que el 2017). El 26% dels ingressos van derivar de les activitats d'infraestructures i serveis audiovisuals (233 milions d'euros) i un 9% van ser el resultat dels negocis en xarxes de seguretat i emergència, i en solucions per a la gestió intel·ligent d'infraestructures urbanes (82 milions d'euros).

L'activitat internacional de la companyia –amb filials a Itàlia, França, els Països Baixos, el Regne Unit i Suïssa– va suposar el 48% de la facturació i el 56% del benefici abans d'impostos i interessos. Més concretament, el mercat italià va representar el 28% del volum de negoci de Cellnex i França el 7%. En aquest sentit, Cellnex va tancar l'últim exercici amb 23.440 emplaçaments, dels quals només 8.589 eren a Espanya. A més, el total de nodes va arribar als 1.592, un 18% més que el 2017.

La companyia, que el 2017 va traslladar a Madrid la seu social arran del referèndum, va invertir 670 milions d'euros, sobretot destinats a la compra d'actius a Espanya i Suïssa i al desplegament de nous emplaçaments a França en virtut de l'acord signat amb la multinacional de telecomunicacions Bouygues Telecom, així com a la millora de l'eficiència de les seves instal·lacions.

El 2018 Cellnex va continuar treballant "en el desenvolupament de l'ecosistema d'infraestructures necessàries per desplegar el 5G", segons un comunicat de l'empresa. En aquest sentit, la multinacional destaca la compra de Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), que compta amb una concessió de la Generalitat per desplegar xarxes de fibra òptica, a banda de l'acord amb la francesa Bouygues per construir 88 centres de telecomunicacions estratègics –a més de la compra de 62 centres més ja operatius– amb la finalitat d'obtenir prou capacitat de processament de dades associada al 5G. L'empresa espera desplegar 5.000 nous emplaçaments a França en el període 2016-2022.

A més, va desenvolupar infraestructures noves a França i Itàlia gràcies a acords amb l'operador telefònic francès Iliad, que a més té una important presència al mercat transalpí. Cellnex també ha començat operacions de coubicació a Suïssa amb l'operador italià Salt, i ha dut a terme projectes de 'small cells' a Espanya, entre els quals un acord amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.