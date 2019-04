Christine Lagarde declararà el 9 de maig en el judici de Bankia

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, declararà com a testimoni el 9 de maig al judici de Bankia que jutja els presumptes delictes d'estafa d'inversors i falsedat comptable durant la sortida a Borsa de l'entitat bancària el 20 de juliol del 2011.

El mateix dia també declararà en qualitat de testimoni l'economista turca Ceyla Pazarbasioglu, actual vicepresidenta d'una de les entitats del grup Banc Mundial i que al febrer-abril del 2012 va dirigir la missió financera de l'FMI a Espanya de revisió del sistema financer (FSAP).

Va ser Pazarbasioglu qui a petició del govern espanyol va anticipar la publicació de les conclusions preliminars d'aquesta missió al 25 d'abril del 2012, en les quals s'apuntava la gravetat de la situació de Bankia i la necessitat d'actuar sense pèrdua de temps.

Les dues declaracions són rellevants perquè l'exministre Luis de Guindos, actual vicepresident del Banc Central Europeu, ha negat en el judici el passat 26 de març que Espanya sol·licités a l'FMI la publicació de les conclusions, previstes per al juny del 2012, de manera anticipada.

No obstant això, un informe fet el 8 de juliol del 2016 per l'economista Nicolas Véron per l'Oficina Independent d'Avaluació (OIE) de l'FMI sobre el paper exercit en la crisi bancària de l'eurozona assenyalava, a l'examinar la situació a Espanya, que la publicació de les conclusions el 25 d'abril del 2012 es va fer "a petició del Govern, segons una entrevista que havia mantingut l'autor amb l'equip que va fer el treball a Espanya".

Guindos va negar diverses vegades que Espanya tingués a veure amb aquesta publicació anticipada. Aquesta publicació va servir per aprofundir la crisi i destituir Rato dues setmanes més tard, el 7 de maig del 2012.