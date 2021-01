Cinc consells per gastar menys en llum

La forta pujada del preu de l’electricitat en les últimes setmanes afectarà la butxaca de moltes famílies, sobretot les que viuen en habitatges amb sistemes de calefacció elèctrics. Els increments de la factura de la llum no són nous i hi ha moltes crítiques d’associacions de consumidors, que acusen el govern espanyol de no fer res per evitar que el cost de l’electricitat a Espanya sigui dels més elevats d’Europa.

En aquest sentit, l’executiu de Pedro Sánchez podria rebaixar l’IVA de la factura de la llum, que actualment és del 21%, fins a la tarifa reduïda del 10%, com apliquen molts altres països. Ara bé, també des de casa podem intentar reduir la factura amb accions que no suposen un gran esforç i que, sumades, poden tenir un impacte considerable sobre el que acabem pagant.

Potència correcta

Contractar una potència massa alta encareix el cost

La primera mesura a prendre per intentar rebaixar el que paguem de llum és contractar una potència apropiada. La potència que tenim a casa apareix a la factura de la llum i, per a un habitatge normal, pot oscil·lar entre els tres i el sis quilowatts, tot i que per a cases molt grans pot sobrepassar els nou.

La potència contractada suposa una part fixa i bastant gran de la factura: en alguns casos pot arribar a representar fins al 40% del que paguem cada mes. Per saber quina potència necessitem cal saber quant consumim en cada moment. Per això hem de buscar la nostra corba de consum, que acostuma a estar disponible en les aplicacions i pàgines web de les companyies elèctriques. Aquesta corba mostra els moments de màxima despesa energètica de la llar, la qual cosa també és útil per planificar el consum diari.

Planificació

Hi ha diferents tarifes segons l’hora del dia

La majoria d’empreses d’electricitat tenen diversos tipus de tarifes, algunes de les quals ofereixen preus diferents segons l’hora del dia o, fins i tot, l’opció de triar una franja d’horari (normalment d’un parell d’hores) amb un preu reduït. Si se saben aprofitar, aquestes tarifes poden ajudar molt a reduir el cost de la llum.

Per això, però, cal adaptar les hores més econòmiques al nostre horari laboral i concentrar el consum elèctric en aquella franja anant amb compte, però, de no sobrepassar la potència contractada. En cas que ens acollim a la tarifa regulada (PVPC), cal tenir en compte que pot ser més barata els caps de setmana o en certs moments del dia si inclou discriminació horària.

Estalvi energètic

Buscar aparells ecològics o que gastin menys

De tot el consum, els electrodomèstics són els aparells que més consumeixen de la casa, sempre que no tinguem calefacció i aire condicionat. Més enllà de la factura, doncs, és bo intentar comprar aparells de baix consum, ja que tot i que poden ser una mica més cars, a mitjà termini s’amortitzen gràcies al que ens estalviem en llum. Aquesta fórmula també la podem aplicar a les bombetes amb leds (més cares), que poden arribar a gastar un 70% menys que una incandescent tradicional i un 30% menys que un fluorescent. També és bo desendollar aparells com ordinadors o el televisor per evitar que quedin en stand-by, fet que en pot reduir el consum fins a un 10%.

Calor residual

És recomanable apagar els radiadors una estona abans

Una bona mesura per estalviar electricitat és aturar els radiadors (o l’aire condicionat) una estona abans de sortir de casa o de l’habitació on som. Així s’aprofita tant la calor acumulada com la residual que, durant una estona, continuen desprenent molts radiadors malgrat estar apagats.

Termòstats

Graduar bé la temperatura de casa tant a l’estiu com a l’hivern

Els sistemes de calefacció més moderns, així com els aires condicionats, tenen termòstats per controlar la temperatura. No graduar la temperatura correctament pot augmentar la factura. A banda d’això, portar un jersei a l’hivern i roba còmoda i ampla a l’estiu ajuda a rebaixar la sensació de fred i calor quan som a casa.