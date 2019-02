El Mobile retransmet la primera operació amb 5G del món des del Clínic

"Aquestes imatges són explícites i us poden afectar, si voleu podeu sortir de la sala". El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha avisat els assistents abans que el Mobile retransmetés per primer cop un esdeveniment poc habitual en el congrés: la primera cirurgia del món amb 5G. L'operació –un projecte pilot que forma part de la iniciativa 5GBarcelona– era una intervenció per extreure una part de l'intestí gros del pacient i ha connectat en directe amb l'Hospital Clínic de Barcelona a través de les xarxes de cinquena generació.

L'equip ha sigut liderat pel doctor Antonio De Lacy, cap de cirurgia gastrointestinal del centre hospitalari, que ha assistit des del congrés les doctores Raquel Bravo i Ana Otero. "Som aquí gràcies a la generositat del pacient", ha dit Lacy. La diferència amb altres operacions teleassistides és que el 5G permet que la latència de la connexió sigui més baixa i, per tant, les imatges arribin sense retard. "Això no es pot fer amb el 3G o el 4G", ha explicat el doctor.

Encara que ara per ara no hi ha un horitzó de quan es faran més intervencions, Josep Maria Campistol, el director general del Clínic, ha assegurat que "demà al matí" es podria tornar a fer l'operació amb aquesta tecnologia. "El telementoratge és una idea atrevida, però permet que un metge menys experimentat pugui rebre assistència sense interferències", ha dit Lacy, que també és el fundador d'AIS Channel, l'empresa proveïdora de la tecnologia.

Durant els moments en què s'ha connectat en directe amb el Clínic, el doctor podia assenyalar amb una tauleta electrònica a l'equip mèdic alguns punts de la cirurgia. "Així ells poden veure a la pantalla quan passi alguna cosa", ha afegit. La infraestructura la posa Vodafone, de manera que el quiròfan compta amb una xarxa dedicada exclusivament a la sala.

Cirurgia remota per a l'any vinent

El Clínic és el primer hospital català que compta amb un quiròfan connectat amb 5G. De fet, Campistol ha assegurat que l'objectiu del centre és tornar l'any vinent al Mobile amb més novetats. Concretament, una primera prova amb cirurgia per control remot. "Això obrirà un escenari nou no només per a l'hospital, sinó també per al sistema sanitari. Totes les unitats de cures intensives estaran connectades i podran millorar la qualitat de vida dels pacients", ha dit el director general del Clínic.

A l'operació hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. "És realment revolucionari i només un dels beneficis que pot aportar el 5G", ha destacat Hoffman.