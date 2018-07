Colau, als taxistes: "Hi ha motius perquè es plantegin desconvocar la vaga"

Davant d'una nova jornada de vaga dels taxistes a Barcelona, Ada Colau comença a demanar al sector que afluixi. L'alcaldessa de la ciutat considera que hi ha motius perquè els taxistes "es plantegin desconvocar" la vaga, perquè assegura que de la reunió que van mantenir amb el ministeri de Foment aquest dilluns va sortir-ne el "compromís ferm" del govern espanyol de solucionar el conflicte.

En una entrevista aquest dimarts a la Cadena SER, Colau ha celebrat que el ministeri escoltés els representants del sector en una "reunió llarga" i de la qual, sosté, en van sortir compromisos clars per respondre a les seves demandes. "Han de veure que han aconseguit el que estaven demanant i que hi ha un compromís de cara al setembre" per impulsar les seves reivindicacions, ha dit, tot afegint que el consell de ministres d'aquest divendres abordarà aquesta qüestió.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha demanat als taxistes que fan vaga que confiïn en "el compromís ferm, amb calendari", de Foment, i ha dit que si les promeses del ministeri no es materialitzen, sempre poden tornar a les protestes. Amb tot, si finalment els taxistes acorden continuar mantenint la vaga, Colau els ha reclamat que compleixin amb uns serveis mínims: "Els exigeixo que els garanteixin àmpliament. Considero un error que no s'apliquin".