Competència expedienta Gas Natural i Endesa per una possible manipulació de mercat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador a Gas Natural Fenosa i Endesa Generación per haver manipulat presumptament el mercat de generació elèctrica amb l'objectiu d'augmentar els ingressos. Segons la CNMC es podria haver comès una infracció greu entre octubre del 2016 i gener del 2017.

A la vista del fort augment de preus que s'havien registrat en el mercat de generació elèctrica, el febrer del 2017 es va requerir informació a Endesa i Gas Natural sobre els contractes d'aprovisionament de gas natural, de subministrament a centrals de cicle combinat i a altres clients, d'operacions de compra i venda dins del sistema gasista en el mercat OTC, de previsions de consum i de desviacions entre previsions i consum real.

En tenir la informació sol·licitada, la direcció d'Energia de Competència ha observat indicis de possible alteració del denominat despatx de generació del 'pool' per obtenir ingressos superiors en mercats de restriccions, segons ha explicat la CNMC en un comunicat. És a dir, les dues companyies haurien realitzat una oferta anormalment alta perquè aquestes centrals participessin en el mercat de restriccions i obtenir així uns ingressos més grans.

Aquesta conducta podria haver-se produït per part de Gas Natural Fenosa en cinc centrals (Sagunt, San Roque, Màlaga, el port de Barcelona i el Besòs) i per part d'Endesa Generación en la del Besòs.

Les empreses ho neguen

Tant Gas Natural Fenosa com Endesa han negat haver comés cap tipus d'infracció. Gas Natural Fenosa ha negat haver fet "ofertes anòmales o desproporcionades", i ha instat la CNMC a plantejar les reformes que necessita el mercat majorista elèctric.

Gas Natural ha puntualitzat que la CNMC li atribueix "l'assignació de preu per a les ofertes de les centrals (de cicle combinat de gas) a un preu que resulta superior als seus costos marginals". La multinacional rebutja aquestes acusacions i avança que presentarà al·legacions dins el termini establert pel procediment.

En aquesta línia, Gas Natural augura que en les esmentades al·legacions demostrarà "no només que en cap cas es van realitzar ofertes anòmales o desproporcionades, sinó també com n'és d'erroni el plantejament bàsic". "Aquesta greu acusació no té fonament econòmic, encara més en un sector econòmic suposadament liberalitzat. No és lògic que s'acusi una companyia de realitzar ofertes per damunt dels seus costos marginals, ja que això equival a demanar-li a una empresa que ofereixi exclusivament el preu del seu cost variable de producció", argumenta Gas Natural.

Gas Natural assegura que les ofertes "qüestionades" per la CNMC es realitzen "per poder cobrir els costos fixos de les centrals", com els impostos, els salaris, les amortitzacions o costos financers, i per obtenir un benefici industrial. "Preus per damunt dels costos marginals són imprescindibles" per fer front als esmentats costos, argumenta la gasista, que recorda que les centrals de cicle combinat van treballar el 2016 a una mitjana del 12% del seu temps útil.

Gas Natural ha recordat que des del gener del 2014 ha demanat a la CNMC que "exerceixi les seves competències i investigui el mal funcionament del mercat elèctric", una petició que no s'ha atès, postil·la, i demana les "reformes necessàries perquè el mercat majorista elèctric tingui un adequat funcionament que persegueixi, no només el preu més baix possible, sinó també la raonable rendibilitat que permeti l'activitat sostenible de les empreses", afegeix Gas Natural.

De la seva banda, Endesa ha anunciat també que presentarà al·legacions contra l'expedient sancionador obert per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) . "Acabem de rebre l'expedient, la qual estudiarem i presentarem al·legacions", han anunciat a Europa Press en fonts de la companyia.



La companyia ha explicat que presenta les seves ofertes "per igual" en tots els cicles combinats amb els preus referenciats a l'Mibgas (el mercat majorista del gas) i ha expressat la seva estranyesa i malestar per la incoació per part de la CNMC d'aquest expedient sancionador, en considerar un contrasentit que vulgui incrementar els preus del gas quan aquesta estratègia perjudica al seu compte de resultats.