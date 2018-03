Comsa torna al creixement per l'impuls del negoci internacional

Comsa Corporación va tancar el 2017 amb una facturació de 1.080 milions d'euros, xifra que és un 5% superior a la de l'any anterior i completa així el primer any de creixement dels últims sis exercicis, bàsicament per l'impuls del negoci internacional.

No obstant la millora, la facturació del 2017 del grup constructor i d'infraestructures controlat per la família Miarnau és encara la meitat del que facturava l'any 2011, just abans d'una profunda crisi que va obligar l'empresa a desinvertir i vendre negocis, en una mesura que formava part de l'exigència dels bancs per al seu refinançament.

Segons ha informat la companyia aquest dijous, la internacionalització de les seves dues principals línies de negoci, infraestructures i enginyeria industrial, han permès que un 60% de les vendes siguien en els mercats exteriors.

Tal com exigia el pla de refinançament signat a finals del 2016, Comsa ha apostat per mercats exteriors amb fort creixement, i ha entrat a Dinamarca amb un contracte per la construcció del tramvia d'Odense, alhora que ha reforçat la seva presència al Brasil, l'Argentina, Colòmbia i l'Uruguai, a Amèrica; i ha obtingut diversos contractes a Lituània, França i Suïssa, a Europa.

A Espanya Comsa ha ampliat la cartera de contractes amb el sector privat, com la construcció de l'Estado Johan Cruyff per al Barça.

Per negocis, la divisió d'infraestructures va facturar 700 milions; enginyeria i industria 184 milions; i manteniment i serveis 80 milions.

Comsa també és present al negoci ferroviari (en un dels operadors autoritzats per operar trens de mercaderies a Espanya i Portugal). La seva divisió de transport, logística i maquinaria va facturar 41 milions, un 17% més, amb Comsa Rail Transport al capdavant. Comsa Concesiones, la divisió que participa en Cedinsa, però també en altres infraestructures a tota Espanya, va facturar 20 milions, un 11% més; mentre que la filial de medi ambient va facturar 28 milions, un 22% més. La divisió de tecnologia va facturar 15 milions.

Venda de negocis

Dins del que preveu el pacte de refinançament, Comsa va seguir venent actius no estratègis. Durante l 2017 es va vendre la participació a Aigües de Catalunya i el aparcaments que aglutinava en Comsa Aparcamientos.