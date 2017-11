Continua la pluja de llicències VTC: el Suprem en concedeix 80 més i desperta la guerra del taxi

El Tribunal Suprem ha concedit 80 llicències de vehicle amb conductor (VTC), les mateixes que utilitzen les plataformes Uber i Cabify, que havien estat denegades a la Comunitat de Madrid. Segons el sector del taxi, aquesta decisió obre la porta al fet que en els pròxims mesos se'n puguin concedir unes 10.000 més. Aquest any els taxistes ja acumulen sis jornades de vaga per protestar contra aquestes llicències.

En dues sentències, la sala tercera del contenciós administratiu del TS ha estimat els recursos presentats per les empreses de flotes de vehicles Jojucar i Gran Vía Rent a Car contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que denegava les peticions de llicència de totes dues empreses. Així doncs, Jojucar rebrà 60 llicències i Gran Vía Rent a Car, una vintena.

En la seva decisió, el Suprem destaca que en les seves resolucions "no entra en la legalitat o no del reial decret de 2015 que estableix l'actual reglament de la llei del transport terrestre, ja que les sol·licituds examinades es van presentar amb anterioritat a la seva aprovació". Aquest conflicte es produeix perquè hi va haver un període en què es va liberalitzar la concessió d'aquestes llicències, arran de la llei òmnibus de Zapatero, fins que es va tallar l'aixeta el 2015.

La batalla oberta entre els taxistes i plataformes de transport com Uber o Cabify té oberts diferents fronts judicials, ja que el passat 28 de setembre la Federació Espanyola del Taxi (Fedetaxi) va presentar un escrit a la sala tercera del Tribunal Suprem perquè estudiés la normativa vigent sobre la limitació de concessions de noves VTC. Aquesta regla establia que només hi pot haver una autorització de vehicle amb conductor per cada 30 llicències de taxi.

Els taxistes pressionen Foment

Precisament aquest dimecres el president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha enviat una carta al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per demanar-li una reunió urgent. El representant dels taxistes espanyols adverteix que aquestes sentències obren la porta a l'arribada de 10.000 autoritzacions més en els pròxims mesos. De fet, en altres ocasions el sector avisava que a Barcelona l'onada podria ser d'unes 3.000.

Leal argumenta la urgència de la trobada entre la patronal i el ministre perquè hi ha una gran necessitat de "treballar sense pausa en la recerca d'una reordenació eficaç d'aquestes modalitats de transport sense perjudicis més greus als més de 65.000 taxistes espanyols". En aquest sentit, adverteix que el desequilibri que s'esta produint entre el sector i les VTC posa en risc la prestació de serveis públics i, fins i tot, planteja que el taxi desaparegui a mitjà termini.