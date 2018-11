Cop de timó als laboratoris Ferrer

Bufen vents de canvi al Grup Ferrer. L’empresa farmacèutica catalana està immersa en un moment de relleus a la direcció i reorientació de l’estratègia per mirar de remuntar els seus resultats. Segons ha pogut saber l’ARA, després de rellevar el conseller delegat l’1 d’abril passat, la companyia ha fet més canvis a la seva cúpula coincidint amb un nou pla estratègic amb el qual es pretén fer un gir al model aplicat en els últims anys.

Així, el relleu com a primer executiu de Jordi Ramentol per Mario Rovirosa ha tingut continuïtat en els últims mesos amb la substitució d’altres directius. Entre els que han abandonat les seves funcions hi ha Ernest Domènech, responsable de Ferrer HealthTech, i Gabriel Monllau, director de recursos humans, que abandonarà l’empresa a finals d’any. Veus consultades per l’ARA assenyalen Domènech i Monllau com dos dels directius més influents de la companyia fins ara.

A aquests dos directius els ha seguit un degoteig d’acomiadaments entre els càrrecs intermedis. Fonts coneixedores de la situació expliquen que de facto s’està canviant “tot el management ”, ubicat a les oficines que la farmacèutica té a l’edifici de l’Illa Diagonal, a Barcelona. Una de les àrees més afectades ha sigut la de recursos humans. Però aquestes sortides no s’estan donant entre els treballadors de les fàbriques. En una reunió recent, la direcció dels laboratoris va garantir al comitè d’empresa que no hi hauria cap ERO.

“Relleu generacional”

Consultada per aquest diari, Ferrer explica que els canvis en la direcció responen a “un relleu generacional i a la creació d’un equip per afrontar els reptes previstos”. L’empresa no concreta el nombre d’acomiadaments que s’han produït, però admet que sota la direcció de Rovirosa “el model de gestió ha canviat” i que ara hi ha “un comitè de direcció més jove, amb equilibri entre homes i dones”.

El que sí que està en l’horitzó és un canvi d’estratègia decisiu. Seguint l’aposta que han fet altres gegants del sector com ara Sanofi o Boehringer, la companyia familiar presidida per Sergi Ferrer-Salat vol centrar-se especialment en la línia de farma i d’OTC (que és com es denomina els medicaments que no requereixen recepta), apartant-se progressivament de les línies de química i genèrics. Això confirma que, tot i el nerviosisme que admeten fonts sindicals, no hi hauria canvis a les plantes de Sant Cugat del Vallès ni a la d’Esplugues de Llobregat.

“El futur de Ferrer es basarà a posar l’enfocament del negoci en les àrees en què la nostra experiència i coneixement aporten valor”, explica l’empresa a l’ARA. Un portaveu de la companyia va recordar que Ferrer és “principalment una empresa farmacèutica” i vol concentrar-se en “productes de prescripció, hospitalaris, innovadors, de marca, productes d’OTC...”

Segons explica la companyia, aquest canvi de rumb arriba al punt que l’empresa es podria vendre filials que quedin fora del seu core business. “Les àrees que queden fora de l’enfocament del nou pla estratègic, com poden ser les àrees de química i genèrics (Tarbis) seran susceptibles de ser venudes”, diu l’empresa. “Aquestes vendes permetran una reinversió en els nostres negocis prioritaris”, conclou. Si aquesta desinversió es produís seria la segona de l’any. A principis del 2018 la companyia ja es va desprendre de l’alemanya Trommsdorff en una operació que es va tancar per més de 100 milions d’euros.

Números a l’alça

Fundada el 1959, Ferrer és una de les principals empreses catalanes del sector farmacèutic, amb 2.200 treballadors al món i presència en més de 90 països. El 2017 va facturar 635 milions, i la previsió és millorar aquesta dada en un 10% de cara a aquest any, segons explica l’empresa. La companyia creu que en aquest 2018 duplicarà el seu benefici, que, segons fonts no oficials, va rondar els 11 milions. Malgrat això, el grup afirma que “Ferrer ha d’evolucionar més ràpidament i de manera més enfocada”.

CARA I CREU PER A LES ALTRES GRANS FARMACÈUTIQUES

Esteve

L’empresa dels Esteve, primera farmacèutica catalana si s’exclou Grifols, ha anunciat aquest mes un ERO que afectarà 103 treballadors. L’empresa ja va substituir el seu conseller delegat el 2017 i ha acusat dels seus problemes els Estats Units, l’estancament del mercat farmacèutic espanyol i les exigències econòmiques dels seus ambiciosos projectes de recerca.

Almirall

L’empresa dels Gallardo va viure el 2017 un any negre amb canvi de conseller delegat, problemes als Estats Units i una forta caiguda en borsa. Malgrat això, des de principis d’any les seves accions han duplicat el seu valor sota el mandat de Peter Guenter. En els seus resultats del tercer trimestre, Almirall va sortir de pèrdues i va presentar un benefici de 93 milions.

Indukern

La companyia dels Díaz-Varela ha mantingut, com Almirall, posicions públiques molt crítiques amb el Procés, però en el seu cas és una de les poques farmacèutiques que han tret la seu social de Catalunya. El 2017 va facturar 720 milions d’euros, amb una caiguda de l’1% interanual, i va veure reduïts els seus beneficis bruts per segon any consecutiu.

LES CLAUS

1. Quins moviments hi ha hagut a Ferrer?

El canvi de conseller delegat al mes d’abril ha comportat una profunda renovació de directius. El màxim responsable de Farmatech, Ernest Domènech, i el de recursos humans, Gabriel Monllau, considerats internament com els homes forts de Jordi Ramentol, el conseller delegat sortint, han abandonat les seves funcions. També hi ha hagut acomiadaments de càrrecs intermedis, en un procés que no afecta les fàbriques. Malgrat això, hi ha hagut un cert nerviosisme entre els empleats dels centres de producció.

2. Què vol potenciar la companyia?

L’aposta de Mario Rovirosa, el nou conseller delegat, passa per potenciar el negoci farma i el d’OTC (productes sense recepta), en detriment dels genèrics i la química. Com a conseqüència d’això, l’empresa admet que Tarbis, la filial de genèrics, podria ser venuda en els pròxims mesos.

3. Quina importància té l’empresa dins del sector a Catalunya?

El Grup Ferrer, de la família Ferrer-Salat, és la quarta farmacèutica de Catalunya (si s’exclou Grifols, dedicada als hemoderivats). Per davant té Esteve, Almirall i Indukern. Ferrer dona feina a 2.200 treballadors i té presència en 90 països. Al sector se la considera pionera en la internacionalització i en la professionalització del consell d’administració.

4. Quins són els resultats de l’empresa?

L’empresa va facturar 635 milions l’any passat, amb un creixement del 6%, i preveu créixer en vendes un 10% aquest any. Pel que fa als beneficis, fonts no oficials els situen en prop d’11 milions el 2017. L’empresa preveu duplicar-los aquest exercici.

5. Quina és la dinàmica global del sector?

L’encariment de la recerca i l’esgotament de patents han afectat el sector, que aposta ara per deixar els genèrics i centrar-se en farma i OTC.