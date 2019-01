Correus vol fer de banc, Hisenda i oficina de Trànsit

Correus vol créixer i millorar els seus comptes. Per això, ara ha ofert les seves oficines a la banca i a les administracions per facilitar les gestions dels usuaris. Una oferta que, en el fons, forma part d'un pla de l'empresa postal pública per rendibilitzar la seva extensa xarxa d'oficines.

Els plans per intensificar el vessant comercial de les oficines de Correus es van iniciar el 2016, però aquest dimarts el president de la companyia postal, Juan Manuel Serrano, ha explicat les noves línies per treure'n més partit.

Per exemple, actuar com a oficina bancària allà on no n'hi ha. A tot l'Estat els bancs han tancat pel cap baix unes 20.000 oficines durant la crisi. A Catalunya, segons les dades del Banc d'Espanya, s'ha passat de 7.000 sucursals l'any 2008 a unes 3.700 fa només uns mesos.

Això fa que molts municipis que encara tenen oficina postal no tinguin cap oficina bancària i ara Correus en vol treure profit oferint les seves per fer-hi determinats tràmits i gestions. Són 2.396 oficines de Correus a tot l'Estat que es poden aprofitar. Per fer-se'n una idea, les oficines de la xarxa de Correus van rebre 93,5 milions de visites l'any 2018.

Però, a més, segons el president de l'entitat postal, algunes oficines de Correus en determinades poblacions podrien fins i tot, a més de fer d'oficines bancàries, treballar per a les administracions en temes com l'expedició de documents o com a gestores de certs tràmits d'Hisenda.

Correus pensa com a model en l'experiència ja feta dels adhesius amb els distintius mediambientals per als cotxes. Segons Serrano, s'han venut més d'un milió d'adhesius a 5 euros cadascun i els ingressos han anat a les arques de Correus, restant-ne les despeses operatives.

El president de Correus ha explicat les noves línies estratègiques que seguirà l'empresa estatal, que preveuen, a més de l'esmentat ús amplificat de les seves oficines, una expansió internacional del negoci en països del Sud-est Asiàtic i dos plans locals anomenats Xarxa 24 Hores a Península, per fer enviaments a l'Estat en menys d'un dia, i Rampa 7 a l'aeroport Madrid-Barajas Adolfo Suárez, per processar la mercaderia directament a l'aeroport madrileny.

El president de Correus ha assenyalat que pretenen "ser rendibles en el menor temps possible". En aquest sentit, ha avançat una previsió de pèrdues per al 2019 de 7,4 milions d'euros, segons els seus càlculs, un 97% menys que en l'exercici anterior. La facturació del grup el 2018 va arribar als 1.784,3 milions i la previsió per al 2019 és que arribi als 1.966 milions, un 10% més.

La contraprestació de l'Estat per a aquest any s'estima que sigui de 150 milions –el 7,6% de la facturació– enfront dels 120 milions assignats el 2018. L'any passat Correus va repartir més de 106 milions de paquets, un 61% més que el 2017. Serrano ha estimat que per al 2019 el repartiment seguirà creixent a un ritme de dos dígits.