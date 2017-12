Covestro invertirà 200 milions en una planta de Tarragona que fa dos anys volia tancar

La multinacional alemanya del sector químic Covestro ha anunciat aquest dilluns que invertirà uns 200 milions d'euros a la planta que té al polígon petroquímic de Tarragona, i s'ha compromès a mantenir la producció en aquestes instal·lacions més enllà del 2020, segons ha informat en un comunicat. Aquesta planta, només dos anys, la companyia va anunciar que la tancaria, però després va fer marxa enrere i ara hi inverteix.

Amb aquestes inversions, Covestro vol incrementar la seva capacitat de producció en aquesta planta. A més, té previst aixecar una nova planta de producció de clor per assegurar-se el subministrament eficient, sostenible i independent d'aquest producte bàsic que és matèria primera per a la seva producció.

A més de la nova planta de clor, Covestro augmentarà la capacitat de la seva planta d'MDI a Tarragona en 50.000 tones, cosa que permetrà arribar a una producció d'aquest producte de 220.000 tones anuals L'MDI és un precursor de l'espuma rígida, que és un material que s'utilitza en la construcció d'edificis o en l'aïllament d'electrodomèstics i refrigeradors.

La companyia química ha reforçat d'aquesta manera la seva aposta per Tarragona. " En incrementar la producció i establir el nostre propi subministrament de clor, augmentarem encara més l'eficiència i la competitivitat d'aquesta planta", ha declarat el conseller delegat de Covestro, Patrick Thomas.

Increment de la producció

L'increment de la producció s'anirà produïnt progressivament fins l'any 2022, mentre que l'inici de la producció de clor es preveu per a finals del 2020. Fins a que funcioni la planta pròpia de clor el proveïment es farà amb productors externs.

Precisament la producció de clor acaba de patir un canvi important, ja que ha entrat en vigor la prohibició de fer-ho amb tecnologia de mercuri i ara s'ha de fer amb membranes. Això ha comportant, per exemple, una important reestructuració en el principal productor de clor espanyol, Ercros.

Canvis a Ercros

Ercros ha cessat ja l'activitat de producció de clor amb tecnologia de mercuri de les plantes de Flix i Vila-seca I per donar compliment a la normativa europea. A Flix, la històrica planta de clor va deixar de funcionar aquest diumenge a la tarda, 118 anys després que s'engegués la primera planta electrolítica d'Espanya i la tercera d'Europa. Per la seva banda, la planta de producció de clor amb tecnologia de mercuri de la fàbrica de Vila-seca I va deixar d'operar el 4 de desembre, després de 47 anys d'activitat.

A partir d'aquesta data, s'han iniciat les proves per a l'inici de l'ampliació de la planta de clor amb tecnologia de membrana, que no està afectada per la prohibició de la Comissió Europea. L'ampliació de la capacitat de producció de clor amb tecnologia de membrana a la planta tarragonina ha estat de 65.000 tones l'any, que afegides a la capacitat que hi havia fins ara, totalitza una capacitat de 120.000 tones l'any, i la companyia espera que l'ampliació estigui plenament operativa abans d'acabar l'any.

Paral·lelament, també s'han construït en aquest centre noves plantes de fabricació d'hipoclorit sòdic i àcid clorhídric i de concentració d'insulsa càustica, i totes aquestes actuacions han requerit una inversió de 29 milions d'euros.

Així mateix, al llarg del primer trimestre del 2018, Ercros espera que entri en funcionament l'ampliació en 15.000 tones l'any de la capacitat de producció de la planta de clor amb tecnologia de membrana a la fàbrica de Sabiñánigo (Osca), fins aconseguir una capacitat total de 45.000 tones l'any. Avançant-se a la legislació europea, aquesta fàbrica ja havia fet el canvi de tecnologia de mercuri a membrana el 2009. En aquest període, també està previst engegar una nova planta d'àcid clorhídric en aquest centre, amb un cost total d'ambdues actuacions de 14,5 milions d'euros.

Estratègia de Covestro: inversió a llarg termini

L'estratègia de Convestro però, passa per produir-se el seu clor, matèria primera clau, de la manera més eficient. "Aquesta inversió representa un nou pas en la nostra estratègia ja anunciada d'inversió a llarg termini", ha indicat Markus Steilemann, director comercial de la companyia.

De la seva banda, el director general de Covestro a Espanya, Andrea Firenze, ha declarat que amb l'anunci d'aquesta inversió "es compromet amb els seus clients i el mercat oferint més capacitat de subministrament i realitzant una important inversió".