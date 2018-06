El grup Damm invertirà 170 milions d'euros per fer créixer la producció un 30%

El grup de cervesa Damm va començar el 2017 un pla industrial que preveu unes inversions de 170 milions d'euros per fer créixer la seva producció un 30%. L'empresa preveu abonar aquesta quantitat abans del 2021 per reforçar les 14 plantes que té a la península Ibèrica. Així ho ha informat aquest dimecres la cervesera a través d'un comunicat, just l'endemà de celebrar la seva junta general d'accionistes. De fet, l'estratègia d'inversions de Damm no és una novetat: des del 2008, l'empresa ha invertit més de 900 milions d'euros.

El grup cerveser va tancar l'exercici del 2017 amb un benefici net superior als 112 milions d'euros (un 11% més respecte l'any anterior) i una facturació de 1.163 milions d'euros (una xifra que també representa un augment de l'11% respecte el 2016). En total, el grup va envasar més de 17 milions d'hectolitres de cervesa, aigua, refresc, llet i batuts.

Segons el Gremi d'Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural (Gecan), Damm és el tercer productor de cervesa a Espanya, segons un estudi que ha publicat aquest dimecres i que fa referència a l'any 2016. Mahou San Miguel i Heineken són les dues úniques companyies que estan per sobre la catalana.

A més de créixer en facturació i benefici, Damm també va augmentar en nombre de treballadors. El 2017 la firma va tancar l'exercici amb 4.012 empleats, un 17% més que l'any anterior.

Durant la presentació de resultats, el president de Damm, Demetrio Cerceller, va destacar el "bon comportament" de tots els negocis del grup. A banda, Carceller va destacar l'aposta de la companyia per la transformació digital. Dins el pla estratègic d'inversions previst fins al 2021, l'empresa també pretén implementar millores en els models operatius per impulsar l'eficiència de les seves plantes de producció.