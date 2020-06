Creixement i reforma fiscal, l'estratègia de Pedro Sánchez per fer front al dèficit

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que espera aturar les desviacions de dèficit amb més creixement i amb la seva ja anunciada reforma fiscal. Aquesta reforma inclou, per exemple, un augment de l'IRPF a les rendes superiors a 130.000 euros, més fiscalitat sobre les rendes del capital i un tipus mínim en l'impost de societats. Però no ha anat més enllà, i ha defensat que parlar de retallades és un debat "interessat".

Així ho ha expressat en el ple del Congrés de diputats, on, responent a la portaveu d'EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha plantejat que el que fa falta són polítiques anticícliques. Per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus, ha dit, ara és necessari endeutar-se i gastar més per protegir l'economia. Sánchez ha afegit, a més, que "situacions amb un dèficit del 10% del PIB" caldrà contenir-les en un futur. "Com? Esperonant el creixement i fent una reforma fiscal perquè hi hagi més justícia fiscal", ha conclòs.

Aizpurua li havia preguntat si hi haurà retallades públiques o socials i si es recuperaran les "receptes de l'austeritat". El president espanyol, però, ha insistit que ara no és aquest el debat pertinent. Segons ell, el plantejament d'EH-Bildu és interessat i respon a les imminents eleccions autonòmiques que hi haurà al País Basc. El que hi ha sobre la taula, ha afegit Sánchez, és "una resposta positiva a la crisi" que, a parer seu, ha accelerat canvis que ja eren previsibles en àmbits com la digitalització, la transició ecològica, la creació d'ocupació, l'educació, el sosteniment de l'estat del benestar o la regulació laboral amb el teletreball.

Respecte aquest últim punt, de fet, el govern espanyol ja va anunciar la setmana passada que regularia el treball des de casa per llei, i aquesta mateixa setmana el ministeri de Treball ha obert el tràmit de consulta pública per poder elaborar el projecte de llei. Entre altres mesures, preveu incloure que les empreses compensin els seus empleats per les despeses que els suposi treballar a casa i un "marc de drets" que reguli els temps màxims de treball i mínims de descans.