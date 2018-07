Desigual factura 323 milions la primera meitat de l'any, un 14% menys

La firma de moda Desigual va tancar la primera meitat de l'any amb menys vendes que el mateix període de l'any passat. Concretament, la companyia catalana va facturar 323 milions d'euros, un 14,5% menys que la primera meitat del 2017.

La cadena de moda atribueix la baixada "a la reordenació de la xarxa de distribució que la companyia està duent a terme". Al seu comunicat, Desigual també apunta que "els resultats obeeixen a la moderació de les vendes en els principals mercats" on opera, com també a la inversió de la companyia per "fer realitat la transformació iniciada el 2015", que inclou una revisió global, del producte, la imatge de marca i una nova xarxa de distribució adaptada als nous hàbits de consum, és a dir, a internet.

D'aquesta manera, els resultats de facturació del primer semestre xoquen amb el discurs, més optimista, que la companyia va fer al març, durant la presentació dels seus resultats anuals. Aleshores, la direcció de Desigual va avançar que preveia un canvi de tendència per a aquest any, després de tres anys de reestructuració que havien empès els resultats a la baixa i que van obligar la firma a tancar 84 botigues, reduir la plantilla en 700 persones i aprimar la xifra de vendes des del 2015 en un 26,5%.

Les xifres del 2017 tampoc van ser bones –la cadena va guanyar 47 milions, un 33% menys que el 2016, i la facturació va caure un 11%, fins als 761 milions–, però, tot i això, el grup controlat per Thomas Meyer (el fons d’inversió Eurazeo controla un 10% i opta a un 4% addicional) va anunciar un pla que incloïa l’obertura de 50 botigues noves i la transformació de 50 més. També preveien disparar les vendes a través d'internet.

De moment, però, la primera meitat de l'any les vendes mantenen la seva tendència a la baixa, si bé és cert que la companyia havia previst un gir més evident durant la segona meitat del 2018.