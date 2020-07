Deu anys més de Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II podrà arribar als 42 anys de vida, dos més dels que marca el disseny de l’americana Westinghouse, gràcies a la renovació del permís d’explotació fins a l’any 2030 que va anunciar ahir el ministeri per a la Transició Ecològica.

Vandellòs II, propietat d’Endesa (72%) i d’Iberdrola (28%), es va posar en marxa el 8 de març del 1988 i aquesta pròrroga de 10 anys s’ha acordat 24 hores abans d’expirar el termini de la llicència.

No ha sigut, però, cap sorpresa. El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) del 24 de juny ja va aprovar un informe favorable basat en les “propostes de millora de seguretat” exposades per l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), gestora de la central, i també en el fet que s’han complert els requisits imposats a la pròrroga de l’any 2010.

No obstant això, el consell regulador decreta una altra sèrie de condicions a l’ANAV per millorar la seguretat, com ara més protecció contra inundacions internes de la planta. L’ANAV també haurà de remetre un informe cada tres anys sobre l’envelliment i l’operació a llarg termini i aplicar cinc instruccions tècniques acordades amb el CSN.

La renovació del permís a Vandellòs II arriba, de fet, en plena investigació penal del jutjat d’instrucció número 2 de Reus per una presumpta negligència i imprudència greu denunciada per l’entitat jurídica Sociedad Humana.

Un incident a judici

Segons el testimoni d’un pèrit, la central va haver de parar el 2 de març del 2018 per un degoteig d’aigua en una “zona sensible”, el circuit de refrigeració del reactor, tot i que els problemes havien començat el 13 de febrer.

En total, doncs, Vandellòs II hauria estat operant 17 dies en lloc d’haver-se aturat immediatament per identificar i reparar l’avaria, tal com indiquen les preceptives especificitats tècniques de funcionament del fabricant. Els denunciants també acusen l’ANAV d’oferir informació esbiaixada dels incidents i el CSN de no actuar amb prou diligència per comprovar-la.

El mes d’octubre vinent estan fixades noves proves pericials, segons explica l’advocat Òscar Cabrero, responsable de Sociedad Humana d’aquest procediment. El lletrat qualifica de “molt mala notícia” la pròrroga perquè “un expedient del cas ja parla de fatiga del material”.

Cabrero no dubta a comparar qualsevol central nuclear amb un cotxe, que “podrà tenir una vida útil de 20 anys, però quan comença a fallar tot, les reparacions són cares i tens més risc d’accident”.

Vandellòs II suma 12 incidents entre el 2018 i el juny passat i, en aquest temps, ha hagut de fer quatre parades no programades.

Tot plegat, per a Cabrero, és “un còctel explosiu” i es pregunta “per què l’ha d’assumir Tarragona a canvi de res”.

L’ANAV no fa comentaris de cap investigació judicial, més enllà de posar-se a disposició de les autoritats, però sí que treu pit de la seguretat dels tres reactors nuclears que gestiona, Vandellòs II, Ascó I i Ascó II.

El desembre de l’any passat, va invertir prop de 20 milions d’euros en la 23a recàrrega de combustible de Vandellòs II. En aquesta parada programada, es van canviar 64 dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor i es van dur a terme 35 modificacions de disseny, a més de les tasques habituals de manteniment.

El director general de l’ANAV, José Antonio Gago, exposa en la memòria del 2019 de l’organisme que la “voluntat d’operar a llarg termini” de les nuclears de Vandellòs i Ascó -el seu permís expira el 21 d’octubre del 2021- implica una “necessària millora contínua”, com ara les revisions fetes per l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica, enfocada “exclusivament” als aspectes de la “seguretat relacionats amb les operacions a llarg termini”.

En aquesta pròrroga de 10 anys, Vandellòs II també haurà de trobar solucions per al combustible radioactiu gastat. Ara es guarda en piscines dins de les instal·lacions, però la nuclear va tancar el 2019 plena al 92%. De moment, el CSN ha donat llum verda a ampliar la capacitat d’emmagatzematge de les piscines, canviant-ne els bastidors per acomodar més elements de combustible. Aquesta mesura servirà, a tot estirar, fins al 2027, a l’espera que es construeixi -o no- un magatzem temporal centralitzat a l’estat espanyol.