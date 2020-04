Els ERTO s'acarnissen amb el sector serveis

Vuit de cada deu expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) s'han presentat en el sector serveis. Concretament representen gairebé el 83% dels ERTO que s'han registrat des que ha arribat el coronavirus a Catalunya. El segon àmbit més afectat, però molt lluny del dels serveis, és el de la construcció.

El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha actualitzat aquest dimarts les dades dels ERTO, que ja arriben els 625.356 afectats, amb 85.115 expedients presentats. El 96,1% dels expedients al·leguen una causa de força major. Només el 10% dels treballadors s'han inclòs en un ERTO que no s'ha presentat per aquest supòsit. Per comarques, segons ha detallat el conseller, la més afectada és el Barcelonès amb un 33% dels expedients, seguida pel Vallès Occidental (10% i Baix Llobregat (9%).

Pel que fa l'ajuda econòmica de fins a 2.000 euros per a autònoms i que ja es pot demanar, El Homrani ha explicat que ja s'han superat les 2.500 sol·licituds. Alhora, el Govern ha posat en marxa la línia de préstecs per a autònoms i empreses colpejats pel coronavirus i a partir d'ara l'Institut Català de Finances podrà atorgar crèdits directament amb un límit de 700 M€, per cobrir les necessitats de liquiditat i assegurar llocs de treball.

Autònoms i empreses podran sol·licitar préstecs a l'ICF per imports de fins a un màxim de 2,5 milions d’euros, i el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda assumirà el 80% del risc viu dels préstecs. Pimes i autònoms podran retornar el crèdit a un màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per a la resta d’empreses, el termini màxim serà de 4 anys, amb fins a un any de carència inclòs.

L’acord també autoritza la possibilitat que l’ICF avali els préstecs atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la covid-19. En aquest cas, l’aval emès per l’ICF davant les entitats financeres serà com a màxim del 80% del principal i amb un màxim de 5 M€ per empresa.

Nous treballadors al camp

Pel que fa al decret aprovat per l'Estat que permet contractar aturats i immigrants per treballar al camp, el conseller ha assegurat que desconeix la lletra petita del decret i que s'estima més no valorar-lo. "No podem parlar amb profunditat fins que no coneguem el que diu el BOE", ha assegurat.