El Govern traslladarà 3.000 funcionaris a la Zona Franca en menys d'un any

El pla de la Generalitat per unificar seus administratives comença a prendre forma. El departament de Vicepresidència i Economia, el de Polítiques Digitals i organismes com l'Institut Català de l'Energia (Icaen) i l'Agència Catalana de Consum (ACC) seran els primers d'anar al nou campus administratiu de la Zona Franca.

En total, més de 2.600 funcionaris i empleats públics aniran a la nova seu, de manera progressiva, a partir del primer trimestre de l'any que ve. Les empreses constructores estan acabant els interiors del complex.

La unificació de departaments de la Generalitat en un sol centre és una política que va iniciar el govern d'Artur Mas, quan en època de retallades va decidir vendre els edificis que ocupaven diferents dependències de la Generalitat. Llavors es va decidir encarregar la construcció d'un campus administratiu a la Zona Franca, a tocar de la Fira, per concentrar-hi dependències.

El Govern, a través del portal intern Atri, va notificar ahir als empleats públics quins organismes seran els primers de traslladar-se. Vicepresidència i Economia aniran en la seva pràctica totalitat al nou campus -inclòs el Tribunal de Contractes Públics-, i només està previst que no canviï d'ubicació, almenys de moment, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).

Per acabar, el trasllat també afectarà dues unitats del departament d'Empresa, en concret l'Icaen i l'Agència Catalana de Consum, que actualment són al carrer Pamplona, al Poblenou. Aquest departament, a més, té pendent de decidir si trasllada al nou campus l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o li busca una nova seu.

D'aquesta manera, Economia unificarà a la Zona Franca diferents unitats ara repartides pels edificis de rambla Catalunya 19, Gran Via de les Corts Catalanes 635, passeig de Gràcia 19, Gran Via de les Corts Catalanes 639 i Via Laietana 14.

També la conselleria de Justícia es traslladarà en la seva totalitat, malgrat que mantindrà al carrer Pau Claris de Barcelona la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya. En aquest cas, es tracta d'unitats repartides a la seu de la conselleria, al carrer Casp, així com als edificis de Pau Claris 158, Aragó 330, Via Laietana 56, Rivadeneyra 6 i Enric Granados 33.

Quant al departament de Polítiques Digitals i Governació, aniran a la Zona Franca totes les unitats que hi ha a la seu de la conselleria a la Via Laietana, així com les altres unitats que estan al edifici de Rivadeneyra 6 i la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, actualment al carrer Salvador Espriu de l'Hospitalet.

Protesta sindical

Ahir el sindicat CCOO ja va expressar la seva protesta per "la manca de transparència i informació" sobre el trasllat. A més, el sindicat va indicar que la setmana que ve, quan es constituirà el Grup de Treball del Districte Administratiu, demanarà posar sobre la taula alguns elements com la participació dels sindicats en el procés, assegurar que les noves instal·lacions no tinguin la síndrome de l'edifici malalt i promoure la mobilitat voluntària entre departaments per a aquells funcionaris que es vulguin traslladar al nou edifici.

A més, el sindicat demana també un pla de mobilitat, atès que la línia 10 Sud del metro de Barcelona encara no té totes les estacions operatives.

Concentració i estalvi

El trasllat de dependències administratives a la Zona Franca es calcula que pot generar a la Generalitat un estalvi d'uns 80 milions d'euros, la meitat per deixar de pagar els lloguers dels edificis que ara ocupa i l'altra meitat per la reducció de costos. Actualment la Generalitat ocupa a Barcelona dependències en 115 edificis diferents i considera que és molt més eficient concentrar-les en pocs edificis moderns on es generen estalvis.

El complex total del campus administratiu ha de constar de dos edificis, al carrer Foc, un de cinc plantes i l'altre de sis, amb una planta baixa única amb zones comunes, i una superfície total de 46.000 metres quadrats per encabir-hi uns 2.800 empleats.

L'edifici és propietat d'Axa, a qui la Generalitat haurà de pagar 269 milions d'euros de lloguer per 20 anys. El projecte el signa l'equip d'arquitectura Batlle i Roig i el desenvolupa la promotora Hines, que té prevista una inversió d'uns 50 milions d'euros i hauria d'estar acabat durant aquest any.