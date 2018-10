Economia tanca la caixa per complir l’objectiu de dèficit

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ja ha tancat la caixa de la Generalitat amb un clar objectiu: intentar complir l’objectiu de dèficit, del 0,4% aquest any. El responsable de Vicepresidència va emetre una ordre el 3 d’octubre sobre el tancament de l’exercici pressupostari del 2018. L’ordre deixa ben clar als diferents departaments de la Generalitat, entitats autònomes administratives i Servei Català de la Salut que “no poden adquirir nous compromisos de despeses”.

Hi ha, no obstant això, certes excepcions. Com és lògic, les nòmines. I també tota la despesa social lligada als àmbits de salut, ensenyament i benestar i famílies. Però el vicepresident vol tenir controlats els comptes i explicita que “qualsevol expedient de despesa de caràcter urgent i inajornable que no pugui ser tramitat durant el 2019 requerirà l’autorització prèvia del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda”.

Aquest sistema de tancament de caixa és habitual en els exercicis pressupostaris, però aquest any s’ha avançat més d’un mes en el temps respecte al que és habitual. Normalment una ordre d’aquesta mena es dicta en ple mes de novembre, quan el tancament de l’exercici és molt més a prop. En canvi, aquest any s’ha avançat al començament del mes d’octubre. No és habitual, però n’hi ha hagut més casos. L’any 2016, amb un dèficit desbocat, el llavors ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va avançar el tancament de l’exercici al mes de juliol, en un intent de complir les exigències de Brussel·les sobre el dèficit.

L’any passat el mateix Montoro va avançar el tancament de la caixa a Catalunya, a finals de setembre, però en aquest cas la motivació no va ser tan pressupostària com política: el govern de Mariano Rajoy va intervenir totalment les finances de la Generalitat per l’1-O.

L’ordre de Pere Aragonès estableix algunes excepcions a aquest tancament de la caixa de la Generalitat, com la contractació de la mateixa Generalitat que ja estava en fase de licitació quan es va publicar la norma o les subvencions i ajudes que ja s’han publicat i estan en fase d’avaluació.

Dependència del FLA

L’objectiu del tancament de caixa és intentar complir el dèficit marcat amb un clar rerefons, segons expliquen fonts del departament d’Economia. Realment, l’objectiu final és tenir accés als mercats de deute, fins ara tancats a la Generalitat. Si es vol sortir als mercats és un element absolutament necessari per a la credibilitat complir els objectius de dèficit. Això seria un important cop de mà per a l’administració catalana, que podria veure com se li obre una finestra per finançar-se amb emissions de deute als mercats.

A més, poder anar als mercats permetria no tenir tanta dependència del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica) ni caldria acudir a mecanismes com el FLA extraordinari. Una emissió de deute no eliminaria el FLA, però els diners d’aquest mecanisme es podrien dedicar a amortitzar el mateix FLA d’anys anteriors, mentre que emetre deute als mercats obriria la porta a un finançament ja normalitzat sense quedar totalment en mans del govern espanyol. Al tancament del mes de juliol, segons les dades del ministeri d’Hisenda, el dèficit de Catalunya era exactament del 0%, quan un any abans era lleugerament millor, del 0,02%. Però a finals d’any s’acumulen els pagaments i això és el que fa témer un incompliment de l’objectiu de dèficit fixat.