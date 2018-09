Egipte haurà de pagar 1.700 milions d'euros a Naturgy i els seus socis a Damiata

El Centre Internacional d'Arranjament de Diferències relatives a Inversions (CIADI) –l'organisme arbitral del Banc Mundial– ha condemnat Egipte a pagar més de 1.700 milions d'euros a Unión Fenosa Gas, companyia participada al 50% per Naturgy, l'antiga Gas Natural, i la italiana ENI, per la paralització de la planta de liqüefacció de gas de Damiata, a Egipte.

El CIADI, institució que depèn del Banc Mundial, resol així la demanda presentada el 2014 per la llavors Gas Natural i ENI, i decideix contra la República Àrab d'Egipte per la falta de subministrament a les instal·lacions de liqüefacció d'Unión Fenosa Gas a Damiata.

El laude estima que no es va concedir a l'inversor el tracte just i equitatiu exigit pel tractat bilateral Espanya-Egipte de protecció d'inversions, per la qual cosa condemna Egipte a pagar 2.013 milions de dòlars (més de 1.700 milions d'euros) després d'impostos i abans d'interessos.

Per fer-se'n una idea, la indemnització és superior a tot el benefici de Gas Natural Fenosa l'any passat, el 2017, quan va guanyar 1.360 milions d'euros.

Naturgy confia que aquest laude arbitral permeti arribar a un acord global i posar en valor la seva inversió a Egipte a través d'un acord comercial i el restabliment del subministrament de gas a la planta.

A més, considera que aquest laude demostra el paper del CIADI en els procediments de resolució de conflictes internacionals com a instrument eficaç per assegurar la protecció d'inversions internacionals.

La planta de Damiata, que va suposar una inversió pròxima als 1.500 milions d'euros, està pràcticament paralitzada des de l'any 2012, poc abans de la Primavera Àrab. Això ha obligat l'empresa d'origen català a fer milionaris aprovisionaments els últims anys per deteriorament d'actius.

La capacitat nominal de processament del tren de liqüefacció de Damiata estava prevista per 7,56 BCM –cada BCM són mil milions de metres cúbics a l'any–, amb una eficiència energètica superior al 90%, cosa que podria suposar una disponibilitat de 6,8 BCM a l'any de gas natural comercialitzable com a GNL (gas natural liquat), segons diferents memòries de la companyia.

La planta es va començar a construir el març de l'any 2002, i va començar a produir a finals de novembre del 2004. El gener del 2005 es va fer el primer carregament de gas natural liquat amb destinació a la planta de regasificació de Huelva (Espanya), i després l'entrada es va focalitzar més a través del port de Sagunt (València).

La instal·lació de liqüefacció de Damiata és propietat de Segas, una companyia filial participada en un 80% per Unión Fenosa Gas i per les firmes egípcies del gas i del petroli EGAS (10%) i EGPC (10%).

En els primers anys de funcionament i facturació, la planta va passar de produir el 2004 el 0,3% del gas liquat que importa Espanya al 8,5% el 2005 i al 15% el 2008. Es va situar com a segon proveïdor i va facilitar grans beneficis a UFG . Després de l'aturada, Unión Fenosa Gas ha hagut de destinar dotacions milionàries cada exercici per tapar el forat i el "deteriorament accionarial" de la companyia amb aquesta inversió.