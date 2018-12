Elena Massot, proposada com a nova presidenta de FemCat

Elena Massot, consellera delegada de la immobiliària Vertix, serà proposada i molt probablement escollida presidenta de la fundació d’empresaris FemCat. L’organització ha de canviar de president el mes vinent i la comissió delegada (que està integrada pel president actual de FemCat, els vicepresidents i els anteriors presidents) recomanarà l’elecció de Massot, que ocupa el seu actual càrrec a Vertix des de fa quatre anys.

L’actual president de FemCat és Pau Relat, que la setmana passada també va ser escollit president de Fira de Barcelona. FemCat té la particularitat de renovar el seu president cada tres anys i de no permetre la renovació de mandats. És a dir, qui ocupa la cadira de president només ho pot ser una vegada i per un màxim de tres anys. Actualment, FemCat agrupa un centenar d’empresaris de perfil sobiranista, però quan va néixer la fundació tenia només 27 membres, un dels quals ja era Elena Massot. Actualment n’és vicepresidenta.

Fins ara els noms que ha proposat la comissió delegada com a presidents sempre han sigut els que finalment han sortit escollits. Però realment qui té la capacitat per decidir el nom del futur president de l’organització són el centenar d’empresaris que integren el patronat de FemCat. El patronat es reunirà el 22 de gener per fer aquesta votació.

Promoció immobiliària

Nascuda el 1972 i llicenciada en administració i direcció d’empreses a l’IQS i en dret a la UOC, Elena Massot ha desenvolupat tota la seva carrera professional a Vertix, empresa fundada pel seu pare. Durant la crisi la companyia va haver de fer un fort ajust, però ha reprès l’activitat aprofitant la cartera de sòl de què disposa, amb promocions en diferents llocs, com Sitges i el Prat de Llobregat, i factura més de 50 milions a l’any.

En l’ideari de FemCat que ja es va plantejar des del naixement de l’entitat hi figuren quatre eixos: millorar la capacitat emprenedora i d’innovació de Catalunya, vetllar per la millora de la competitivitat, assegurar la cohesió social i projectar Catalunya al món.