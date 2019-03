Emirats Àrabs Units i nou països més entren a la llista negra europea de paradisos fiscals

La lluita de les institucions europees contra l'evasió fiscal no gaudeix de gaire credibilitat a causa de la poca ambició d'algunes de les seves iniciatives, com ara la llista de paradisos fiscals, que es va anar reduint immediatament després de ser anunciada. Ara que s'acosten eleccions europees, però, Brussel·les torna a ampliar les jurisdiccions sospitoses i afegeix a la llista 10 països de cop. Aquest dimarts, els ministres de finances de la Unió Europea han acceptat la nova proposta de la Comissió Europea, que inclou: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, les Illes Marshall, Oman, Vanuatu i, el que ha provocat més tensions, els Emirats Àrabs Units.



Brussel·les explica que aquestes jurisdiccions no han aplicat els compromisos que havien acordat amb la UE per a la data prevista i per això han entrat a la llista negra, que, de fet, és una relació d'estats que "no cooperen" en matèria fiscal. Els líders europeus defensen que aquesta llista ha servit per "millorar la cooperació" entre els estats assenyalats, que gràcies a la pressió europea milloren les polítiques fiscals. Des del desembre del 2017, fins a 30 jurisdiccions han millorat aquesta cooperació segons els líders de la UE. Els cinc països, però, que no han col·laborat mai i que es mantenen des d'aleshores al capdavant de la llista negra són: la Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinitat i Tobago i les Illes Verges dels Estats Units.

Després que les pressions de països com l'Aràbia Saudita i jurisdiccions nord-americanes provoquessin ara fa una setmana que la UE fos incapaç d'emetre una llista negra de països amb alt risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, els ministres de finances europeus no es podien permetre un altre fracàs en aquest sentit. I per això, malgrat els dubtes i tensions que confirmen fonts europees sobre els Emirats Àrabs Units, finalment l'actualització de la llista ha tirat endavant.

. @EUCouncil decides to add 10 countries to its revised #EUlist of non-cooperative tax jurisdictions:

Aruba 🇦🇼

Barbados 🇧🇧

Belize 🇧🇿

Bermuda 🇧🇲

Dominica 🇩🇲

Fiji 🇫🇯

Marshall Islands 🇲🇭

Oman 🇴🇲

UAE 🇦🇪

Vanuatu 🇻🇺



Press release: https://t.co/94OGKmmJ8l

No es tracta només d'assenyalar els 15 països que no fan els deures en matèria fiscal, sinó que també es posa en l'anomenada "llista grisa" aquells que després de ser avisats es comprometen a modificar els seus sistemes fiscals en un termini determinat. En el paquet dels "grisos" hi ha un total de 34 jurisdiccions, entre les quals Albània, Austràlia, Costa Rica, el Marroc, Suïssa, Tailàndia, Turquia o Vietnam. També hi ha hagut països que fins ara eren a la llista grisa i que n'han desaparegut, com Andorra i Panamà, que van caure en les últimes revisions.

A més de tenir totes aquestes jurisdiccions sota la lupa, Brussel·les també analitzarà durant el 2019 per primera vegada Rússia, Mèxic i Argentina, i si hi detecta deficiències els inclourà en la pròxima actualització.