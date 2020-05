L'FMI vol un acord mundial per suspendre el pagament de dividends per part dels bancs

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, demana un acord a nivell mundial per suspendre el pagament de dividends i programes de recompra d'accions per part de les entitats bancàries mentre duri la crisi del covid-19.

En un article publicat al diari britànic Financial Times, Georgieva defensa aquesta iniciativa perquè els bancs tinguin el màxim capital possible. "Unes sòlides posicions de capital i liquiditat són essencials per donar suport al crèdit", apunta la directora gerent de l'FMI en el text. "Això té implicacions desagradables per als accionistes", afegeix, però també subratlla que davant una "contracció abrupta" cal "enfortir la base de capital dels bancs".

"Els interessos dels accionistes dels bancs estan alineats amb els dels supervisors i els clients. Totes les parts es beneficiaran del fet que els bancs preservin el capital i no el donin als accionistes durant la pandèmia", insisteix la directora gerent de l'FMI en l'article.

En altres països, els bancs han suspès temporalment el pagament de dividends durant la pandèmia. Al Regne Unit, per exemple, sis dels principals bancs –entre els quals hi ha el Santander– van anunciar que no pagarien dividends als accionistes ni cap bonus als directius, a més de cancel·lar també les operacions d'autocartera (compra d'accions pròpies), després que el regulador estatal publiqués un comunicat demanant-ho.