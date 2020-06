Espanya liderarà la crisi amb una caiguda de quasi el 13% del PIB

L'economia espanyola caurà un 12,8% el 2020 per la pandèmia del coronavirus, segons les previsions divulgades aquest dimecres pel Fons Monetari Internacional (FMI), que empitjora en 4,8 punts el seu pronòstic de l'abril i situa així a Espanya, juntament amb Itàlia, en el pitjor lloc dels països avançats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha lamentat aquestes previsions ombrívoles de l'organisme econòmic i ha justificat les decisions "contudents i també valentes" que han hagut de prendre els governs pel "terrible" impacte sanitari i econòmic de la pandèmia.

Per al conjunt de la zona euro, l'FMI també preveu un empitjorament, ja que ara calcula que l'economia de la moneda única caurà aquest exercici un 10,2%, davant el 7,5% que havia previst a l'abril. Itàlia, amb un retrocés del 12,8%, se situa a la cua amb la mateixa taxa que Espanya, després de ser revisada la xifra d'abril (-9,1%).

"Sembla que hi ha hagut un cop més profund a l'activitat en la primera meitat de l'any, amb senyals de distanciament voluntari fins i tot abans que s'imposessin les ordres de confinament. Això també suggereix una recuperació més gradual en la segona meitat, atès que la por a el contagi és probable que continuï ", ha indicat l'FMI.

França, segons les noves previsions, registrarà també un notable caiguda, del -12,5% aquest any, una taxa més de cinc punts percentuals pitjor que la prevista a l'abril, i Alemanya, la primera economia de l'euro, caurà un 7,8 %, vuit dècimes més del que s'havia calculat anteriorment.

De cara a 2021, el Fons pronostica ara que la recuperació a la zona euro serà del 6,3%. Espanya i Itàlia creixeran aquesta mateixa taxa, Alemanya ho farà un 5,4% i França un 7,3%.

En aquest sentit, el Fons indica que a mesura que "les economies es reobren, s'haurien de moure gradualment de la protecció d'ocupació i empreses a facilitar la recuperació i eliminar els obstacles a la recol·locació de treballadors". I aprofita l'ocasió per donar la veu d'alerta sobre el futur: "A causa dels elevats nivells de deute, podria quedar limitada la capacitat de més estímul fiscal i suposarà un important repte per a molts països".

Només creixerà la Xina

L'FMI destaca que La pandèmia ha tingut un "impacte més negatiu" del que s'esperava sobre l'economia mundial i es preveu ara una contracció del 4,9% a nivell global el 2020, enfront de el 3% calculat a l'abril.

De les grans economies, només la Xina es mantindrà en taxes positives, amb un creixement d'un 1%, tot i així dues dècimes menys del previst a l'abril, mentre que l'economia dels Estats Units caurà un 8% aquest any, gairebé dos punts més que el 6,1% previst fa tres mesos; al Japó la taxa prevista ara és del -5,8%, davant el -5,2% d'abril i al Regne Unit del -10,2%, comparat amb el -6,5% estimat tres mesos enrere.

"La pandèmia del covid-19 ha tingut un impacte més negatiu del que s'esperava en l'activitat durant la primera meitat de 2020, i la recuperació es projecta que sigui més gradual del que es preveia anteriorment", assenyala el Fons en el seu informe d'actualització de les perspectives.

L'FMI recalca la "debilitat" en el consum privat com a conseqüència de "la combinació d'un gran xoc advers de demanda i una alça per precaució en els estalvis", així com en la inversió empresarial a causa de "l'ajornament de despesa de capital, donada l'elevada incertesa ".

Per al 2021, les previsions fetes públiques aquest dimecres indiquen un creixement global del 5,4%, quatre dècimes menys del que s'havia calculat a l'abril. Segons aquestes noves projeccions, els Estats Units registraran un creixement del 4,8% el proper any, la Xina tornarà a una elevada expansió, del 8,2%; el Japó del 2,4%, i el Regne Unit del 6,3%.

El comerç global serà un dels sectors més afectats, i s'espera que tanqui 2020 amb una contracció d'un 11,9%, davant la considerable menor demanda de béns i serveis, inclòs el turisme, i l'any que ve tancarà amb un gradual repunt fins un 8%.