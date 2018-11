El consell de la Fira s’empipa amb Miquel Valls i el planta

Tots els consellers de Fira de Barcelona han decidit aquest divendres, en una decisió sense precedents, no participar en la reunió del consell d’administració prevista, a la qual excepcionalment havia d'assistir el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

“Els consellers hem decidit no anar-hi”, expliquen fonts del consell, en el qual hi ha vuit membres, tots ells empresaris o directius amb ocupacions en altres empreses. Els consellers són Núria Basi, Luis Conde, Agustí Cordón, Enric Crous, Pedro Fontana, Enrique Lacalle, Miquel Martí i Carles Vilarrubí. Cap d'ells ha assistit a la trobada “com a protesta per la manera com Miquel Valls ha gestionat el relleu de Fira de Barcelona i per com el president de la Fira [Josep Lluís Bonet] ha deixat que es gestionés”, expliquen des de la institució.

En què consisteix el desencís? Bàsicament en què consideren que Valls ha actuat de forma personalista i sense manies a l'hora de cremar els noms d'empresaris “molt vàlids” filtrant els seus noms als mitjans. “La gent que porta molts anys en un càrrec acaba actuant com si allò fos casa seva, però les coses no van així: encara que siguis el president d'una institució, has de donar explicacions”, protesten des de la cúpula de la institució. Els consellers van voler deixar clar que no tenen res en contra del que sembla que finalment serà president de la Fira, Pau Relat, sinó en contra de qui ha pilotat el procés.

En els últims mesos, la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han estat negociant qui hauria de substituir Josep Lluís Bonet com a president de Fira de Barcelona (el procediment estableix que la Cambra proposa el candidat i que l’ha de consensuar amb Generalitat i Ajuntament). El candidat preferit de la Cambra era Pedro Fontana, mentre que el de la Generalitat era Pau Relat (en els últims temps l'Ajuntament no tenia un candidat clar). Finalment Miquel Valls ha acceptat que el president sigui Pau Relat, tot i que encara no ha estat nomenat oficialment, però des del consell lamenten que, per exemple, Fontana s'hagués d'assabentar pels mitjans de comunicació del canvi de criteri de Valls. Altres noms que s'han cremat pel camí són els de Miquel Martí, president de Moventia; Kim Faura, director general de Telefónica a Catalunya; o Helena Guardans, consellera delegada de Sellbytel.

Segons les fonts consultades, la iniciativa de plantar Valls va partir d'una part del consell d'administració i ahir, a falta d'una hora perquè es reunís el consell, només Enrique Lacalle i Luis Conde mantenien la seva intenció d'anar-hi. Al final, però, aquests dos consellers, considerats més propers a Valls i a Bonet, també van acabar decidint de plantar els presidents de la Cambra de Comerç i el de Fira de Barcelona.

Per acabar d'embolicar la troca, a dos quarts de tres de la tarda, quan en teoria feia mitja hora que el consell hauria d'haver començat (el consell s'havia de celebrar a partir de les 14 hores, durant un àpat), el secretari del consell ha comunicat a tots els consellers que la reunió s'havia suspès al·legant que Josep Lluís Bonet tenia una operació ocular que s'havia allargat. Aquesta explicació, considerada surrealista pels consellers, "demostra com està el pati”, segons un membre de la cúpula de la Fira.

“No tenim res en contra del candidat que finalment surti escollit, però ens ha semblat molt malament que pel camí Miquel Valls hagi anat cremant els noms de gent molt vàlida”, explica una font del consell en referència a les filtracions que en els últims mesos hi ha hagut de noms de possibles candidats a presidir Fira de Barcelona. “És un tema de formes, no podem rendir pleitesia a algú que actua així”, expliquen altres veus. “No tenim res en contra de la institució, però sí de la mala gestió del senyor Valls, que no ha estat a l'alçada de les circumstàncies”, afegeixen. “Actuar així és prendre’ns pel 'pito del sereno'”.

Fa molt temps que el consell, en vista de com s’estava gestionant el relleu a Fira de Barcelona (on la Cambra proposa el candidat a president i, posteriorment, l’ha de pactar amb Generalitat i Ajuntament) havia demanat que Valls assistís a una de les seves reunions. Però no ha estat fins ara que Valls havia accedit a assistir-hi. El fet que es filtrés el nom del futur president fins i tot abans de donar-lo a conèixer al consell ha estat definitiva perquè els consellers hagin decidit plantar-lo.

L’empipament fa mesos que s’arrossega i, fins i tot, els consellers s’havien plantejat fer algun posicionament públic. “Vam estar a punt”, expliquen. Finalment, però, va creure que el millor seria mantenir un perfil baix. “Hi ha un desencís absolut per la manera de fer les coses, i per les formes”, explica una altra persona amb presència al consell. “Les coses s’han de fer ben fetes”.