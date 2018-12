Florentino Pérez i els Benetton culminen la presa de control d'Abertis

Els nous propietaris d'Abertis, la italiana Atlantia –controlada per la família Benetton– i la constructora ACS –que presideix Florentino Pérez– culminaran demà el desembarcament a la companyia d'autopistes amb la constitució d'un nou consell d'administració més reduït, en què cada accionista tindrà dues cadires i la cinquena l'ocuparà el primer executiu de la companyia, José Aljaro, que serà nomenat conseller delegat.

Abertis ha convocat una junta extraordinària d'accionistes demà, 10 de desembre, a les oficines d'Abertis a la Castellana de Madrid, atès que la companyia d'autopistes va traslladar la seu social a la capital espanyola després del referèndum de l'1-O.

Entre els punts de l'ordre del dia hi ha la remodelació del consell d'administració, que quedarà reduït a una tercera part: de 15 membres a només 5. El consell quedarà sense presència femenina.

El nou màxim òrgan de gestió d'Abertis estarà format pel seu actual president i conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes; el primer executiu d'Atlantia, Giovanni Castellucci, i l'actual conseller director general del grup de concessions, José Aljaro, antic director financer de la concessionària, que va passar a ser el primer executiu quan Francisco Reynés va marxar a Gas Natural (ara Naturgy) al febrer.

Completaran el nou consell de la companyia d'autopistes Pedro López Jiménez, actual conseller d'ACS, i Carlo Bertazzo, director financer d'Edizione, l'empresa de la família Benetton que controla Atlantia. Tots dos s'incorporen a l'òrgan de gestió d'Abertis com a nous consellers. D'aquesta manera el consell queda compost per dos vocals procedents d'ACS, dos d'Atlantia i el primer executiu d'Abertis.

La junta d'Abertis també abordarà el canvi dels estatuts socials per adaptar-los a la nova condició de companyia no cotitzada, un cop exclosa ja de la borsa després de l'oferta pública d'adquisició (OPA) conjunta que van fer Atlantia i ACS (a través de la seva filial alemanya Hochtief) per valor de 18.300 milions d'euros.

Atlantia i ACS van protagonitzar una guerra d'opes per Abertis i al final van acabar signant un acord. La companyia italiana té ara el 50% més una acció del hòlding que controla la concessionària d'autopistes, mentre que ACS i la seva filial alemanya Hochtief en tenen el 50% menys una acció. Això permet als italians consolidar els comptes d'Abertis als seus resultats.

El nou consell d'administració està previst que es reuneixi demà mateix, després de la junta d'accionistes que el nomenarà.