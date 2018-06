Colau ja pot limitar la circulació dels cotxes d'Uber i Cabify

Dia clau en la guerra entre el taxi de Barcelona i les aplicacions de transport com Uber i Cabify. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha donat llum verda aquest dimarts al nou reglament per limitar l'augment de les llicències VTC, les que fan servir les dues aplis per operar de manera legal a Espanya. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar aquesta mesura el desembre passat com a presidenta de l'AMB, el text es va posar en període de consultes i finalment s'ha aprovat avui amb l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans.

Aquest reglament, que els taxistes ja han batejat com a 'llei Colau', va significar la treva a Barcelona amb el sector del taxi després de diverses vagues i mobilitzacions contra l'arribada per la via judicial de noves autoritzacions operades per Uber i Cabify.

La mesura exigirà a les VTC una autorització urbana addicional per poder circular a l'àrea metropolitana i obligarà a complir amb la proporció d'una llicència VTC per cada 30 taxis. Això podria implicar que dues terceres parts de les VTC que hi ha actualment a l'AMB deixin de circular.

Colau s'ha mostrat "satisfeta" amb l'aprovació del reglament i ha avisat que no es deixa "intimidar per cap interès especulatiu". "Estem molt segurs de la feina jurídica que acompanya i de les nostres competències", ha defensat la presidenta de l'AMB. En aquest sentit, ha assegurat que al seu govern no li fan por les noves formes d'economia, però ha avisat que no poden amagar-se darrere d'interessos "que se salten les normes del joc".

Tot i així, reguladors com l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ja han expressat els seus dubtes respecte a la normativa de Colau i van avisar que es reservaven el dret a impugnar la norma si es demostra que no té competències suficients per demanar una doble autorització. A més a més, des del sector avisen que la resposta de les VTC a l'aprovació del nou reglament serà ràpida i que demanaran una suspensió cautelar.

Uber, pendent de la llicència a Londres

Precisament aquest dimarts també es farà pública la decisió de la jutge britànica Emma Arbuthnot sobre la llicència d'Uber per operar a Londres. L'aplicació de transport va recórrer la decisió del regulador del transport de la capital britànica després que decidís no renovar la seva llicència municipal i considerés que Uber no era apta per operar un servei de taxis a la ciutat.

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que la decisió era "desproporcionada" i posava en risc milers de llocs de treball. Malgrat la decisió de l'operador de transport, l'empresa continuarà operant fins que es resolgui el procés d'apel·lació. En cas que la justícia del Regne Unit no falli a favor d'Uber, però, la companyia de transport haurà de posar fi a les seves operacions a Londres.