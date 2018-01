Foment del Treball insisteix en la supressió gradual de l'impost de patrimoni

La junta directiva de Foment ha insistit aquest matí a reclamar a la Generalitat l'augment del mínim exempt en l'impost de patrimoni, fins a aconseguir-ne la "supressió definitiva". La patronal catalana considera que eliminant aquest impost, amb el qual el Govern recapta uns 500 milions cada any, canviaria "la imatge negativa de Catalunya per l'alta tributació".

És per aquest motiu que la patronal de les grans empreses proposa al nou Govern una "atenció específica a aquest impost" -creat el 1977 per gravar la riquesa- perquè, segons Foment, penalitza les rendes mitjanes i frena l'atracció de talent i la inversió. La patronal demana que els mínims exempts siguin més amplis i graduals, fins a la supressió, o bé "la bonificació total de l'impost" i recorden que Catalunya és la comunitat autònoma amb més tributs propis i tipus impositius més alts.

“L'administració pública –considera Foment- ha d'aprofundir en una regulació més profitosa per a l’activitat productiva i fomentar l’estalvi individual i la capitalització de les empreses; per tant, la política fiscal és clau i representa una carta de presentació molt potent per atreure, mantenir i fomentar l’activitat econòmica”. Per compensar la disminució de recaptació per part de les comunitats autònomes, Foment proposa que es valori la cessió d’altres impostos que l’Estat gestiona actualment amb competència exclusiva.

Montoro manté l'impost paral·litzat

A hores d'ara, però, el govern català encara no té clar si podrà disposar dels 500 milions que recapta aquest impost cedit a les comunitats. El motiu és que el govern espanyol encara no ha publicat en el 'Butlletí Oficial de l’Estat' (BOE) la pròrroga d'aquest tribut per al 2018.

Tot i això, la falta d'aquest tribut no afectaria els ingressos d'aquest any, sinó els comptes de l'any que ve, ja que -tal com passa amb l'IRPF- és un gravamen que es paga l’exercici següent, és a dir, que el 2018 es pagarà l’impost sobre el patrimoni corresponent a l’any 2017.

Evolució de l'impost de patrimoni

Tot i que va ser ideat el 1977 per gravar la riquesa, l'any 2008 el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el va eliminar. Amb la crisi, Mariano Rajoy el va recuperar el 2011, i es va començar a notar el 2012. La recaptació aquell any a Catalunya per aquest tribut va ser de poc més de 301 milions d’euros, i el 2013 va augmentar fins als 558 milions. El 2014 es van recaptar 431 milions; el 2015, 457 milions; el 2016, 495 milions, i el 2017, fins al setembre, van ser 493 milions, segons l’últim informe de Tributs de la Generalitat.

L’impost sobre el patrimoni és estatal, però està cedit i el recapten les comunitats, i cadascuna en fa les seves adaptacions. Amb caràcter general, grava les persones amb una riquesa neta de més de 700.000 euros, però algunes comunitats, com Catalunya, tenen el límit a partir del qual s’ha de pagar en 500.000 euros. A més, cada comunitat aplica les seves bonificacions, cosa que fa que en alguns llocs, com Madrid, no es pagui perquè hi ha una bonificació del 100%. Catalunya és de lluny la comunitat que més recapta per patrimoni -495 milions el 2016-, mentre que el País Valencià, que ocupa el segon lloc, només va obtenir 116 milions.