Foment amenaça ara amb la marxa de fàbriques i oficines

La patronal catalana de les grans empreses, Foment del Treball, va enviar ahir un missatge clar als partits que es presenten a les eleccions del 21-D que donen suport a la independència de Catalunya: “Els demano que, tal com fem amb la carta dels restaurants, no mirin només el que volen sinó també el preu que costa el que volen”. D’aquesta manera, el cap del departament econòmic de Foment del Treball, Salvador Guillermo, va resumir l’advertiment dels empresaris.

“No es poden menysprear les sortides de seus, encara que de moment només hagin sigut trasllats de seus socials i fiscals”, va recordar Guillermo, perquè si la tensió política es manté i les empreses continuen percebent inseguretat, “a mitjà termini podrien fer el següent pas, que és moure la seu productiva, l’activitat econòmica”. Una amenaça força explícita que també portava una petició intrínseca: “Exigim als partits que es presenten que siguin conscients de l’impacte que tindria el fet que aquestes empreses anessin més enllà de moure la seu social”, va dir Guillermo.

La patronal catalana va fer aquestes “reflexions” durant la presentació d’un informe especial titulat Incidència de l’escenari polític en l’activitat econòmica i empresarial. La presentació, que dibuixa un escenari més aviat pessimista per la tensió política que s’ha generat durant l’últim trimestre de l’any, es va programar una setmana abans de l’habitual informe de conjuntura econòmica, que segons va avançar el director de la comissió econòmica i fiscal de Foment, Valentí Pich, serà “més optimista”.

Els representants dels grans empresaris, però, van voler posar ahir de manifest que, des de l’1 d’octubre, la fugida de companyies “ha sigut com una estampida” que cal tenir en compte, tot i que també van admetre que tramitar el canvi de seu és més fàcil que dur a la pràctica el trasllat de les fàbriques. Segons les dades facilitades ahir per aquesta institució, Catalunya ha passat de perdre “unes 200 o 300 empreses anualment els anys 2013, 2014, 2015 i 2016, una xifra negativa però baixa -segons va matisar Guillermo-, a perdre 2.700 seus en només un mes i mig”.

En aquest sentit, Pich va ser clar: “No ens en queden tantes, de grans empreses; som optimistes però cal una cultura social i unes administracions que siguin pro activitat empresarial”. Per a Guillermo, hi ha un altre element clau que espanta les empreses: la possible exclusió de la Unió Europea. Segons la patronal, el 19% dels ocupats catalans treballen en filials d’empreses estrangeres: “Si algú salta la tanca [en referència als partits polítics] els altres hauran de prendre les decisions corresponents”, va dir en referència als empresaris. Per evitar-ho Foment va demanar ahir un “pla de xoc de conscienciació col·lectiva” que eviti els danys de reputació que pot provocar aquesta tensió política. “Revertir la situació depèn de l’escenari polític -va advertir Guillermo-. Encara som a temps de salvar els mobles”.

La patronal també va afirmar que fins ara el boicot ha sigut testimonial i “només en alguns productes de referència”, i va advertir que “deixar de comprar productes no aporta cap solució i fins i tot pot ser un problema per a altres territoris” perquè tot està interrelacionat.

Deu milions d’hores de vaga

La patronal espanyola, la CEOE, també es va pronunciar ahir sobre el futur econòmic immediat de Catalunya. El president dels empresaris, Joan Rosell, va qualificar de “brutal i tremend” que Catalunya perdés a l’octubre gairebé 10 milions d’hores per vagues, una dada de la qual, segons Rosell, “no es parla” i que té un cost important per a les empreses i l’economia.

En declaracions a Onda Cero, Rosell va insistir que “el mes d’octubre a Catalunya ha sigut molt convuls” i va afegir que, segons els informes de la patronal, al novembre les hores perdudes per vaga a Catalunya gairebé igualen el que es va perdre a tot Espanya l’any passat (11 milions d’hores).

De fet, segons detallen aquests estudis, Catalunya concentra el 94% de les hores perdudes l’últim mes: concretament, els empresaris han comptabilitzat un total de 17 vagues al Principat, que van ser secundades per més d’un milió de treballadors.