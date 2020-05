Foment denuncia una web que promou el boicot a empreses catalanes

La patronal Foment del Treball ha presentat una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) en què demana el tancament de la web nocomprescat.com, que promou el boicot a empreses catalanes suposadament independentistes. Entre aquestes empreses n'hi ha de tan conegudes com Nocilla, la companyia de Gerard Piqué, el Barça o el celler de Lluís Llach. Fins i tot, s'hi inclouen companyies no catalanes que presumptament han donat suport a l'independentisme.

La denúncia, a la qual ha tingut accés l'ARA, considera que la web va contra la Llei de Defensa de la Competència (LDC), ja que "incita el públic consumidor o usuari a la realització continuada d'actes d'obstaculització o boicot del normal funcionament del principi constitucional de llibertat d'empresa".

Curiosament, la mateixa patronal va denunciar per uns fets similars, però en sentit contrari, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), per una web, Compromesos amb la República, que incitava a la compra de productes de determinades empreses que donaven suport al Procés.

La web nocomprescat.com assenyala les empreses dient "Ells escullen a què donen suport, i nosaltres decidim què comprem", i presideix el seu encapçalament una bandera espanyola que va de punta a punta de la pàgina. A més, indica que també té un compte a Twitter: @nocomprescat.

En la seva denúncia, Foment indica que no es vulnera la LDC per una posició de domini, sinó per "la seva deslleialtat concurrencial, és a dir, la seva condició d'actes de competència deslleial, així com per l'impacte que els seus efectes tenen o poden tenir sobre el funcionament del mercat i, precisament per aquesta raó, sobre l'interès públic".

Per a Foment, en aquest cas es compleixen les tres condicions que posa la llei: que hi hagi un acte de competència deslleial; que es falsegi la lliure competència; i que aquest falsejament afecti l'interès públic. "Les esmentades manifestacions, així com la llista d'empreses que les acompanya, comporten la recomanació a consumidors i proveïdors de fer el boicot a les esmentades empreses", conclou Foment.

Foment demana a l'ACCO que obri un expedient sancionador a qui hi hagi darrere la web i, com a mesura cautelar, sol·licita la seva clausura, tant a internet com a Twitter. "Una vegada l'ACCO conegui qui és l'entitat o persona autora de la web de referència, que li requereixi que cessi de manera immediata les pràctiques anticompetitives exposades en el present escrit eliminant la web denominada nocomprescat.com, deixant de fer declaracions públiques que inciten els consumidors i proveïdors a boicotejar determinades empreses favorables al procés separatista i eliminant també qualsevol referència a Twitter", indica la denúncia.

Empreses assenyalades: de Nocilla a Gerard Piqué

La web assenyala com a suposadament independentistes gairebé un centenar d'empreses i n'explica breument els motius. A part de Nocilla, l'empresa de Piqué, el Barça, Público o el celler de Lluís Llach, també n'hi ha de no catalanes, com Wikileaks, MasterCard o Aprilia, pel seu presumpte suport a l'independentisme.

Així, es diu que Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha donat suport al Procés; o s'explica que MasterCard patrocina al pilot de MotoGP Aleix Espargaró, "que mai ha guanyat una cursa, però a qui li falta temps per posicionar-se a favor de la secessió catalana". També es demana el boicot a Aprilia perquè és la moto amb què competeix aquest pilot.

Entre les empreses que surten a la llista hi ha el restaurant Àbac del mediàtic xef Jordi Cruz, l'empresa de menjar per a mascotes Affinity, les pastilles de caldo Avecrem, la marca de moda Armand Basi, el canal Bein Sports, les botigues de La Sirena i els supermercats Lidl, que, tot i ser alemanys, segons la web, només tenen els rètols en català.

Hi ha marques força conegudes, com Coca-Cola, Nocilla, Codorníu, Cafès Novell o Lacoste; empreses del sector audiovisual com Mediapro, o de l'ensenyament com Eada o la UOC; altres tecnològiques com Parlem o Scytl; farmacèutiques com Esteve i Grifols, o del sector turístic com Serhs i Port Aventura. L'argument en aquest últim cas és que dona suport al Rally Catalunya, que organitza el RACC, que també surt assenyalat com a entitat independentista.

Fins i tot es demana el boicot a Harry Potter, perquè la seva autora, J.K. Rowling, ha donat suport al Procés, segons la web; i a la Warner Bros, perquè va "pressionar la naviliera propietària del vaixell" on es van allotjar els policies l'octubre del 2017 a retirar o tapar la imatge del Piuet.