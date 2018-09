Foment celebrarà les seves eleccions el pròxim 5 de novembre

La patronal catalana Foment del Treball ja té una data fixada per a la celebració de les eleccions. L'actual president de l'associació, Joaquim Gay de Montellà, ha proposat que els comicis tinguin lloc el pròxim 5 de novembre, tal com ha informat Foment a través d'un comunicat. Els membres de la junta directiva es reuniran el dilluns 1 d'octubre per ratificar la proposta. En les eleccions s'escolliran el president i la mateixa junta directiva en dues votacions separades.

Així, els comicis de la patronal se celebraran dues setmanes abans que les de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), previstes per al 21 de novembre.

Fins ara tan sols dues figures s'han presentat per rellevar Joaquim Gay de Montellà al capdavant de Foment (el directiu ja ha complert el límit de dos mandats després que el 2011 fos nomenat president). El primer candidat és l'exdiputat d'Unió i actual responsable de relacions amb les Corts de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, que va oficialitzar la seva candidatura a principis d'aquest setembre.

El seu principal rival en la lluita per la patronal és Antoni Abad, actual president de Cecot, una entitat suspesa com a membre de Foment. Tot i que el termini per presentar candidatures segueix obert, altres figures com ara Joan Castells o Ramon Adell han quedat descartades. Segons va poder saber l'ARA, els dos vicepresidents de Foment van optar per no presentar-se.