Foment diu ara que s’estudiï si cal pagar per usar carreteres

Espanya és país d’Europa amb més dèficit i el cinquè per volum de deute, però el govern central segueix determinat a aixecar les barreres dels peatges que vencen i estendre la gratuïtat a aquestes vies, almenys de moment. La primera serà l’AP-1, una autopista que uneix Burgos amb el sud del País Basc, i que a partir de l’1 de desembre deixarà de ser de pagament.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va confirmar ahir que aquest peatge desapareixerà i que també ho faran la resta de concessions que vencen en aquesta legislatura: el tram sud de l’AP-7 (Tarragona-Alacant) i l’AP-4 (que connecta Sevilla amb Cadis). En aquests dos últims casos els venciments es produiran d’aquí un any, mentre que el tram nord de l’AP-7 (de Tarragona a la frontera de França) caduca el 2021 i, per tant, no cau dins d’aquesta legislatura.

El PSOE ha arribat al govern espanyol prometent la gratuïtat dels peatges, un missatge que el PP també brandava durant els seus últims anys a càrrec de l’executiu. Ahir, però, Ábalos va començar a matisar l’entusiasme amb el qual s’ha fet aquesta promesa en el passat.

L’ara ministre de Foment va demanar ahir als partits que reflexionin sobre la sostenibilitat de la xarxa viària en general i, en particular, de les autovies i autopistes. Ábalos va afirmar que la xarxa de carreteres és “l’única infraestructura de transport que es pretén que sigui gratuïta”, a diferència dels ports, aeroports i vies de ferrocarril, per a les quals es paguen diverses taxes i cànons. Ábalos va qüestionar-se per què cap usuari ha de pagar per utilitzar una autovia o autopista: “Ja no dic els veïns, sinó els turistes o els camions”. Segons ell, l’ús produeix un deteriorament de la via i això té un cost que ningú pagarà si no és l’Estat.

En definitiva, sembla que Ábalos ha començat a virar la nau per, com a mínim, intentar introduir el debat de posar algun tipus de pagament a les vies de gran capacitat. De moment, però, anirà aixecant els peatges que vencin.

El ministre de Foment va afirmar que a Espanya hi ha territoris “discriminats” pels peatges (com el País Valencià, d’on ell prové) i per això va deixar entreveure que caldria pensar un model de pagament que sigui “igualitari” entre les diferents comunitats.

Més multes a les negligències

Ahir el govern central també va decidir elevar les multes a les concessionàries d’autopistes en cas de negligència. El gener passat Iberpistas (concessionària del peatge que desapareixerà el mes vinent) va deixar milers de persones atrapades a la neu i va ser sancionada amb dues multes de només 30.000 i 1.200 euros. Ahir l’Estat va elevar a 300.000 euros la multa màxima prevista, una xifra que considera que serà dissuassòria.