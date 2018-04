El govern espanyol ja prepara un decret per blindar el taxi en cas que el Suprem falli a favor d'Uber i Cabify

El ministeri de Foment vol avançar-se a la possibilitat que el Tribunal Suprem acabi per permetre l'expansió de plataformes com Uber i Cabify. Tal com ha avançat aquest dimecres El Confidencial i han confirmat a l'ARA des del departament de Territori de la Generalitat i des de les associacions de taxistes, el minsiteri que encapçala el ministre Íñigo de la Serna, ha buscat la manera de blindar el sector del taxi a través de l'aprovació d'un reial decret llei que fixi la proporcionalitat màxima entre llicències de taxi i de VTC (les que fan servir els conductors d'aquestes plataformes).

Des del departametn de Territori català expliquen tenen constància que Foment té la intenció de fer aquest decret llei perquè fins ara, la proporció d'una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi estava regulada a través d'un decret amb rang inferior, "més fàcil de tombar" per part del Tribunal Suprem, que ahir va deixar vist per sentència el cas que permetria l'expansió de plataformes com Uber i Cabify a Espanya. Territori assegura que desconeix la proporció que es vol aprovar en aquest nou decret llei però l'esborrany que mostra El Confidencial demostra que la intenció de Foment és blindar l'actual proporció d'una llicència de taxi per a cada 30 VTCs. El Tribunal Suprem podria fallar en favor de la Competència i les plataformes i derogar aquesta limitació.

La CNMC ja s'ha pronunciat diverses vegades contra aquesta limitació del sector que considera perjudicial per a la lliure competència del mercat de transport urbà de passatgers amb turisme i per això va decidir portar-la als tribunals. Per això, ahir va ser una de les parts en defensar la derogació d'aquestes limitacions davant el Tribunal Suprem.

En la vista d'ahir, Foment i Competència van demostrar les seves posicions enfrontades sobre aquesta qüestió. De fet, que el cas sigui ara en mans del Suprem és conseqüència dels recursos que la CNMC va presentar contra la regulació espanyola del 2015. Però cal recordar que el ministeri de Foment va aprovar una nova actualització de la normativa el desembre passat que tenia per objectiu evitar l'especulació amb els preus de les llicències, una regulació que, de fet, la Generalitat també havia aprovat en el seu propi àmbit.

La normativa del 2015 és la que estableix la ràtio de llicències 1-30 i l'actualització del 2017 prohibeix vendre llicències durant els dos anys posteriors a haver-les adquirits, en previsió a l'especulació que es pot donar justament quan els tribunals alliberin les llicències VTC que estan pendents de ser atorgades després d'un canvi legislatiu anterior al 2015.

Ara, el govern espanyol pretén blindar aquesta limitació elevant el rang de la regulació, un pas que per al sindicat Elite Taxi –un dels més bel·ligerants i actius als carrers– no és del tot suficient. Aquesta organització va fer una petició formal perquè s'elevi a llei ordinària aquesta proporcionalitat, a més d'establir nous requisits per adquirir les llicències d'VTC i evitar la competència deslleial. Un dels membres del sindicat a Barcelona explica que amb el rang de reial decret-llei encara és possible tombar judicialment la normativa, tot i que admet que ho fa més difícil.