El Fons Monetari Internacional empitjora dues dècimes les previsions de creixement d'Espanya

Nova rebaixa a les perspectives de creixement de l'economia espanyola pocs dies després de l'estrena del nou govern de Pedro Sánchez. Aquest dilluns el Fons Monetari Internacional (FMI) ha retallat dues dècimes, fins a l'1,6%, l'expansió del PIB espanyol per aquest 2020. En l'últim informe de l'octubre passat la institució preveia que l'economia espanyola avancés un 1,8%, però ara diversos factors han provocat l'empitjorament de les xifres. La rebaixa és un capítol més en el refredament global de l'economia que en l'àmbit mundial es veu reflectida en una retallada d'una dècima de les perspectives. L'FMI creu que el PIB global avançarà un 3,3% el 2020.

Segons el subdirector d'investigació de la institució, Gian Maria Milesi-Ferretti, el motiu de la rebaixa de dues dècimes per a Espanya és l'entorn més dèbil i l'alentiment més acusat de la demanda domèstica, però també del canvi del càlcul del PIB de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per això, la vicepresidenta econòmica espanyola, Nadia Calviño, ha reiterat que en l'última previsió l'FMI no tenia en compte aquest canvi i ha tret importància a la retallada assegurant que "està en la línia" de les previsions d'altres organismes. Per exemple, el desembre el Banc d'Espanya calculava que el PIB espanyol creixerà un 1,7% el 2020. Encara és més pessimista la Comissió Europea, que preveu un creixement de l'1,5%. La institució que dirigeix Kristalina Georgieva, però, també apunta que la mala evolució de l'economia llatinoamericana està perjudicant especialment Espanya (per ser un dels principals mercats de les seves exportacions) perquè és la regió que "pitjor està evolucionant de l'economia mundial".

Aquest és el context en què s'ha trobat Nadia Calviño per primera vegada com a vicepresidenta del nou govern de Pedro Sánchez, amb els seus homòlegs europeus i amb el comissari d'afers econòmics, Paolo Gentiloni, a Brussel·les, en el marc de l'Eurogrup. Gentiloni ha assegurat que hi ha hagut bona sintonia amb Calviño, que ja té experiència a Brussel·les, però ha avisat també que prestarà "atenció" als plans de despesa del govern espanyol, tenint en compte que encara té un dels dèficits més elevats de les economies europees i que ara l'executiu de l'Estat ha de presentar un nou projecte de pressupostos que anticipa un increment. Calviño ja ha avançat que intentarà aconseguir "flexibilitat" en les normes europees per intentar continuar reduint el dèficit públic però d'una manera "realista", que creu que no queda reflectida en els compromisos que havien deixat pactats els pressupostos encara vigents de l'anterior govern de Mariano Rajoy.

La vicepresidenta econòmica de Pedro Sánchez ha reiterat el seu compromís amb el compliment de les normes de Brussel·les, però ha de fer equilibris entre les normes de la Comissió Europea i el pacte de govern amb Podem, i per això renegociarà els actuals objectius de dèficit públic.