El judici entre els germans Font, propietaris de Bon Preu, queda vist per sentència

Vist per sentència el judici que enfronta els germans Font, propietaris del grup Bon Preu, per decidir si finalment el vicepresident de la companyia de distribució, Josep Font, acaba venent al seu germà gran i president del grup, Joan Font, la seva part de l'empresa. El judici s'ha celebrat aquest dimecres a Barcelona i la magistrada Marta Cervera podria emetre la seva sentència abans de Nadal, segons apunten fonts properes al litigi.

La solució per resoldre la disputa passa per posar-se d'acord en el preu de venda o l'empresa es pot veure avocada a escindir-se en dues companyies. Tots dos germans han encarregat fins a quatre valoracions en dues rondes diferents, la diferència de preu entre les dues parts sempre ha estat de més d'un 25% i el conflicte no s'ha pogut tancar amb un laude arbitral.

Durant el judici, l'advocat de Josep Font ha defensat l'informe encarregat a la consultora Grant Thornton, que valora la seva participació a Bon Preu en 530 milions d'euros, amb l'opinió d'un pèrit expert. En canvi, la defensa de Joan Font ha reiterat que no està d'acord amb aquest preu i s'ha basat en una altra valoració -elaborada per KPMG- que fixa la part del seu germà petit en 210 milions. De totes maneres, el president del grup considera que acceptar aquesta venda forçaria l'empresa a presentar el concurs de creditors, ja que no pot assumir-ne el cost.

És per això que l'advocat de Joan Font ha defensat que si no hi ha un acord en el preu, l'empresa s'haurà d'escindir i dividir-se en tres lots diferents. Això implicaria que els germans es repartissin els supermercats del grup, però mantinguessin una societat conjunta per gestionar els serveis centrals. Un dels lots estaria controlat per Joan Font, l'altre per Josep Font i el tercer seria propietat de tots dos a parts iguals. Tot i així, fonts properes del cas consideren que aquesta solució tornaria a l'arrel del conflicte entre les dues parts, ja que continuarien els desacords que van originar el litigi.

Disputa per les retribucions

Fa més de cinc anys que els germans Font mantenen discrepàncies per les retribucions del grup propietari de les cadenes de supermercats Bonpreu i Esclat. Segons va avançar 'La Vanguardia' a finals de l'any passat, Josep Font no està d'acord amb els dividends que rep de l'empresa, que ha optat per reinvertir els beneficis en la seva expansió.

Joan Font és qui dirigeix el dia a dia de la companyia, mentre que el seu germà se situa en un segon pla en la gestió. Actualment ells dos son els únics accionistes del negoci de supermercats i benzineres, ja que Bon Preu encara no ha passat a les mans de la segona generació de la família.