Francesc Cabana: "La fusió entre Caixabank i Bankia és la fi del sistema financer català”

Francesc Cabana, el principal historiador de l’economia i les finances catalanes, ho té molt clar. La possible fusió de CaixaBank amb Bankia “és una mala notícia”, tant per a la política com per a la societat i l’economia catalanes, segons assegura en una conversa amb l’ARA el que també havia sigut alt càrrec de Banca Catalana.

Cabana sentencia que després de la desaparició de les deu caixes d’estalvi que hi havia a Catalunya, la possible fusió de CaixaBank amb Bankia “és la fi del sistema financer català”. És cert que queda Banc Sabadell però, argumenta, no té el pes de CaixaBank, sobretot si es té en compte que el banc vallesà ja sona entre els analistes dels mercats com a protagonista de la següent fusió, en aquest cas amb el BBVA. De fet, Cabana reconeix que hauria apostat més per una fusió de Bankia amb el banc que presideix Josep Oliu que amb CaixaBank. “El Sabadell ja veurem com acaba”, afirma Cabana, però aquí “ens quedarem sense cap mena de banc”.

Francesc Cabana no veu clara la jugada: “Bankia és el gran banc madrileny, gràcies als diners públics, i ara resulta que s’ajuntarà amb CaixaBank”. I també en fa una lectura política. “És un cop d’espasa fenomenal, un cop de sabre, al procés independentista”, proclama. I des del punt de vista de governança, assegura que La Caixa perd pes. “Si tens l’Estat de soci, qui mana?”, es pregunta retòricament. Per a Cabana és evident que serà l’Estat qui manarà, malgrat tenir una participació més petita que la Fundació La Caixa, perquè té a les seves mans gairebé tots els permisos i autoritzacions que necessiten els bancs per operar.

També és queixa que La Caixa, malgrat que continuarà sent el primer accionista del futur banc si hi ha fusió, “es quedarà sense possibilitat de manar”. A més, el fet que el president sigui basc i el conseller delegat madrileny afectarà el pes de Catalunya a l’entitat, en referència a José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, que seran l’equip que pilotarà el nou banc.

Lectura política

Cabana no creu que si culmina la fusió es mantingui la seu operativa de Barcelona com ara. “Si tens una seu a Madrid i tens l’Estat d’accionista, tu mateix”, apunta, donant a entendre que Barcelona perdrà pes com a centre de decisions dins del nou banc. “Tenir un sistema financer és molt important per a l’evolució política i l’economia”, explica Francesc Cabana. Per a ell, “un govern autonòmic sense suport financer al darrere no pot fer res”. “És un cop brutal, no només al procés independentista, també a l’economia catalana”, afegeix.

Cert, diu Cabana, que CaixaBank no ha donat suport al Procés, però matisa: “No s’hi oposava”. I afegeix: “Amb aquesta operació s’hi oposarà, farà tot el possible, i és evident que aquí ens quedem altra vegada sense cap mena de banc”.

A aquest economista també li dol que la seu social es vulgui mantenir a València, on CaixaBank la va portar després de l’1-O i Bankia la va fixar quan CajaMadrid es va fusionar amb Bancaixa. “Què vol dir això? -exclama Cabana- Si La Caixa és una institució catalana!”, i recorda la imbricació de l’entitat amb Catalunya des que la va fundar Francesc Moragas.

Cost laboral

A més, Francesc Cabana creu que l’operació de fusió pot tenir un cost laboral bastant important, amb el “tancament de centenars d’oficines i l’acomiadament d’uns quants milers de treballadors, perquè hi ha molta feina duplicada”. “És un desastre això”, diu.

L’historiador de l’economia catalana també creu que una integració de les dues entitats, a la llarga, podria acabar afectant l’obra social de La Caixa, que “ha fet moltes coses a Catalunya” des de la fundació de l’entitat fa més d’un segle.